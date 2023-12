Tote Persönlichkeiten 2023: Diese Prominenten sind im Dezember verstorben

Eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2023 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod von Schauspielerin Andrea Fay Friedman, die mit nur 53 Jahren an den Komplikationen einer Alzheimer-Erkrankung starb. TV-Produzent Norman Lear und „The Moody Blues and Wings“-Mitgründer Denny Laine wurden immerhin 101 und 79 Jahre alt, bevor wir uns am 5. Dezember von ihnen verabschieden mussten.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2023 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Dezember 2023 verstorbenen Persönlichkeiten

Dezember 2023:

Andrea Fay Friedman (†53, Schauspielerin), 3. Dezember

Norman Lear (†101, TV-Produzent), 5. Dezember

Denny Laine (†79, „The Moody Blues and Wings“-Mitgründer), 5. Dezember

Ellen Holly (†92, Schauspielerin), 6. Dezember

Benjamin Zephaniah (†65, Schauspieler), 7. Dezember

