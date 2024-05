Eine unvollständige Übersicht der im Mai 2024 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2024: Diese Prominenten sind im Mai verstorben Ignatius Jones starb am 6. Mai 2024 nach kurzer Krankheit. Der „Jimmy and the Boys“-Frontmann wurde 66 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Kristian Dowling Steve Albini starb am 7. Mai 2024 an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Produzent, der unter anderem für Alben wie „Surfer Rosa“ von den Pixies oder „In Utero“ von Nirvana mitverantwortlich war, wurde 61 Jahre alt. Copyright: WireImage/Matthew Eisman Ian Gelder starb am 6. Mai 2024 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Schauspieler war unter anderem in der Erfolgsserie „Game Of Thrones“ zu sehen. Er wurde 74 Jahre alt. Copyright: Getty Images for SOLT/Jeff Spicer Bernard Hill starb am 5. Mai 2024 im Alter von 79 Jahren. Der Schauspieler war unter anderem in Oscar-prämierten Filmen wie „Herr der Ringe“ und „Titanic“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: CBS via Getty Images/CBS Photo Archive Richard Tandy starb am 1. Mai 2024 im Alter von 76 Jahren. Der Musiker machte sich als Keyboarder der britischen Rockband Electric Light Orchestra einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Redferns/Fin Costello

Der Monat begann mit dem Tod des „Electric Light Orchestra“-Keyboarders Richard Tandy. Kurz darauf mussten wir uns von gleich drei Schauspieler:innen verabschieden: „Grease“-Cheerleader Susan Buckner starb am 2. Mai, „Titanic“-Kapitän Bernard Hill am 5. Mai und „Game of Thrones“-Darsteller Ian Gelder am 6. Mai. Nur einen Tag später ging der Musikwelt mit Steve Albini ein großer Musiker und Produzent verloren.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Mai 2024 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Mai 2024 verstorbenen Persönlichkeiten

Mai 2024:

Richard Tandy (†76, „Electric Light Orchestra“-Keyboarder), 1. Mai

Susan Buckner (†72, Schauspielerin), 2. Mai

Bernard Hill (†79, Schauspieler), 5. Mai

Ian Gelder (†74, Schauspieler), 6. Mai

Steve Albini (†61, Musiker & Produzent), 7. Mai

Ignatius Jones (†66, „Jimmy and the Boys“-Frontmann), 8. Mai

Von welchen Prominenten wir uns 2024 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

Auch in den vergangenen Jahren waren die Listen viel zu lang, Ihr könnt sie von 2023. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 und 2016 hier nachlesen.