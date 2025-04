In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Hypes, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war überhaupt sonst noch so los? Folge 15. Es geht um das Aus der Red Bull Music Academy, die schlimmsten Pop-Duette in Deutschland, um Falco und Jens Rachut – dazu wird die „Rocky Horror Picture Show“ endlich den Flammen übergeben.