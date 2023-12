Travis Kelce dankt Taylor Swift für den Anstieg seiner Trikotverkäufe 

Travis Kelce glaubt, britische Swifties seien der Grund für den rasanten Verkaufsanstieg seines NFL-Trikots.

Derzeit hat Travis Kelce das meistverkaufte NFL-Trikot im Vereinigten Königreich. Dies verdankt er einem plötzlichen Anstieg um rund 400 Prozent im September 2023. In seinem eigenen Podcast „New Heights“ vermutet er Taylor Swift-Fans als Grund für die hohe Nachfrage. Grund genug, um einmal im Talk „Danke“ zu sagen.

Britische Swifties unterstützen Kelce

In der aktuellen Ausgabe des besagten Podcasts spricht Travis Kelce mit seinem Co-Moderatoren und Bruder, Jason Kelce, über die Beliebtheit ihrer jeweiligen NFL-Trikots. Die Verkäufe in Großbritannien seien besonders hoch, was Jason Kelce im Gespräch zu der Frage bringt, ob es dort wohl viele Taylor-Swift-Fans gäbe. „Es muss sie geben, [es ist] die einzige vernünftige Lösung für all das hier“, reagiert Travis Kelce darauf.

Zudem erklären die Brüder im Talk, dass nicht nur Travis Kelces Kansas-City-Chiefs-Trikot hohe Verkaufszahlen vorweisen würde. So platziert sich Jason Kelces Trikot, der für die Philadelphia Eagles spielt, auf Platz zwei der meistverkauften Trikots in UK – also direkt hinter dem seines Bruders. Die Ursache dafür sehen die beiden allerdings weniger bei sich als bei ihren jeweiligen Partnerinnen: „Ein Hoch auf Kylie [Kylie McDevit, Influencerin und Ehefrau von Jason Kelce], ein Hoch auf Taylor“, bedankt sich Travis Kelce bei seinen Hörer:innen.

Im November 2023 hatten Travis Kelce und Taylor Swift ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem die Pop-Sängerin ihn immer wieder bei seinen Spielen besuchte. Im Rahmen ihres „Person of the Year“-Interviews mit dem „Time“-Magazin erklärte Swift durch den „New Heights“-Podcast Travis kennengelernt zu haben: „Alles begann damit, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast auf die Palme brachte, was ich verdammt cool fand … Wir fingen gleich danach an, miteinander abzuhängen. Wir hatten also eine beträchtliche Zeit, in der niemand etwas wusste, wofür ich dankbar bin, weil wir uns so besser kennenlernen konnten.“ Neben ihrer neuen Beziehung sprach Swift ebenfalls über ihre Inspiration hinter dem MIDNIGHTS-Hit „Mastermind“ und blickte auf Hochs und Tiefs ihrer Karriere zurück.