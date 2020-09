Am Montag, den 21. September, ist der internationale Tag des Friedens. Und Frieden heißt auch Klimaschutz – so formuliert es die Friedens- und Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die Band Itchy, formerly known as Itchy Poopzkid, unterstützt diese Aussage. Mit Gitarre, Schlagzeug und einem Lied, in dem sie sich schon jetzt für das Fehlverhalten ihrer Generation entschuldigt.

Eine Entschuldigung aus der Zukunft für die Zukunft

„Tut uns leid“ heißt die neue Single der Band und der Titel ist Thema. Die drei Musiker benennen Missstände der Gegenwart und auch solche, die in Zukunft abzusehen sind. Weniger, als dass sie diese anprangern, entschuldigen sie sich, dass sie nicht härter dagegen vorgehen – beziehungsweise vorgegangen sind. Das Lied spielt nämlich in der Zukunft und ist an die nachfolgende Generation gerichtet. Eine nachträgliche Entschuldigung im Voraus, sozusagen.

Im dazugehörigen Musikvideo treten die Bandmitglieder als ihre drei gealterten alter Egos auf und spielen vor einer Leinwand mit mutmaßlichen Katastrophenszenarien, die leider alle real sind. Das Video soll auf Missstände aufmerksam machen und ist ein dringlicher Appell, endlich aktiv zu werden und nicht weiter die Augen vor dem Leid in der Welt zu verschließen. „Wir alle sollten jetzt handeln, bevor sich die Klimakrise nicht mehr verlangsamen lässt. Den nachfolgenden Generationen wollen wir mehr als eine wertlose Entschuldigung hinterlassen“, sagt Daniel Friedl von Itchy.

Ein Song mit Hoffnung auf Veränderung

Es ist nicht das erste Musikvideo von Itchy, das aufrütteln soll. Im Clip zu „Dancing in the Sun“ aus dem Jahr 2015 haben sie, damals noch als Itchy Poopzkid, grausame, von Menschen gemachte Missstände und Verbrechen angeprangert. Die Band verband damit nach eigenen Aussagen die Hoffnung, die unbekümmerte Spaßgesellschaft und die Vertreter*innen der Politik könnten lernen, sich verändern und irgendwann die bestehenden Missstände überwinden. „Seit ‚Dancing in the Sun‘ hat sich jedoch nicht viel verbessert“, meint Friedl. Der neue Clip sei wieder mit Hoffnung auf Veränderung verbunden. „Damit wir ihn in 50 Jahren nicht noch einmal drehen müssen und dann wirklich so alt aussehen wie im Musikvideo“, so der Sänger.