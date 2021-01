BTS und Blackpink: So oft singen sie von „Liebe“ und „Schmerz“

Der Streamingdienst Deezer hat in Zusammenarbeit mit der Songtexte-Sammlung „LyricFind“ eine Textanalyse diverser Songs von BTS und Blackpink erarbeitet und sie auf bestimmte, wiederkehrende Schlagworte hin untersucht.

K-Pop-Musiker*innen nutzen neben Koreanisch auch englische Wörter, um eine breitere Masse ihrer Follower*innen zu erreichen. Dieses Vorgehen spiegelt sich im weltweiten Erfolg der Bands wider. Bei der Analyse haben sich einige dieser englischen Schlüsselwörter herausgebildet, die von den beiden Bands besungen werden.

So nutzen BTS das Wort ‚Liebe‘ häufiger als Blackpink. Gesungen hat die Boygroup es in den ausgewählten Liedern insgesamt 65 Mal, während die Girlband es nur 43 Mal sang. Liebe scheint jedoch nicht immer positiv konnotiert zu sein. So singen BTS in ihrem Hit „Fake Love“ achtmal „ich liebe dich so sehr“ in Zusammenhang mit einer unechten Liebe.

Ebenso oft besungen wird ‚Schmerz‘: Allein im BTS-Song „On“ fällt das Wort dreizehn Mal.

Des Weiteren fällt das Wort ‚Kuss‘ bei der Girlband in Relation zu der Boygroup sehr viel häufiger. Sie nutzen es 63 Mal, während es insgesamt nur zweimal in den BTS-Songs auftaucht.

Interessant ist auch die Nutzung der Entschuldigung. Blackpink singen das Wort ‚Sorry‘ nicht auf eine traurige Art und Weise, sondern nur im Kontext eines frechen ‚Sorry, not sorry‘. Insgesamt kam es elfmal vor. Unter anderem in ihrem Song „Kill This Love“ und dem Dua-Lipa-Feature „Kiss And Tell“.

Doch nicht nur die britische Sängerin arbeitet mit Blackpink zusammen, auch Lady Gaga bezieht die Girlband in ihrem Song „Sour Candy“ mit ein. BTS hingegen scheinen mit westlichen Künstlern als auch Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. So hatten sie bereits Features mit der Sänger*in Halsey und LAUV.

Die englisch-koreanischen Top Tracks der beiden Bands im Überblick:

BTS’ Top 10 English/K-Pop Tracks auf Deezer

1. Black Swan

2. Boy With Luv (ft. Halsey)

3. ON

4. FAKE LOVE

5. Filter

6. DNA

7. IDOL

8. Euphoria

9. Blood Sweat & Tears

10. Life Goes On

Blackpinks Top 10 English/K-Pop Tracks auf Deezer

1. How You Like That

2. Kill This Love

3. Sour Candy (with Lady Gaga)

4. DDU-DU DDU-DU

5. Kiss and Make Up (ft. Dua Lipa)

6. BOOMBAYAH

7. Lovesick Girls

8. Pretty Savage

9. As If It’s Your Last

10. Playing with Fire