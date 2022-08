UK-Rapper Aitch: Neues Album CLOSE TO HOME mit Feature von Ed Sheeran

Der britische Rapper Aitch veröffentlichte am 19. August sein neues Album CLOSE TO HOME. Für die Single „My G“ kooperierte er mit Ed Sheeran. Der Song stellt eine Hommage an seine jüngere Schwester dar.

Aitchs neue Platte CLOSE TO HOME repräsentiert sein Heimatleben in Manchester. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Kickboxers, der es aus dem Norden Manchesters auf die „30 Under 30“-Forbes-Liste schaffte. Sein Label bezeichnet das Werk als eine „Liebeserklärung an die Stadt, die den 22-Jährigen geprägt hat“ und als „eine Quelle verborgener Tiefen“.

Aitch selbst sagt, dass CLOSE TO HOME ihn immer und überall an sein Zuhause erinnere. „So sehr ich auch versuche, aus dem Ende herauszukommen und woanders hinzugehen, komme ich doch immer wieder an denselben Ort zurück. Selbst am anderen Ende der Welt habe ich das Gefühl, dass ich ein Gefühl von Manchester mitbringe; ob ich in London oder Australien bin, ich bin immer noch nah an meiner Heimat“, erklärt er.

„My G“: Eine Hommage an seine kleine Schwester

Die Single „My G“, den der Rapper gemeinsam mit Ed Sheeran produzierte, ehrt seine 12-jährige Schwester Gracie, die an dem Down-Syndrom leidet. In der dritten Strophe des Songs rappt er:

„Gehst du in der Öffentlichkeit an ihnen vorbei, schauen sie vielleicht/Lächle weiter, baby girl, und schau, wie der Tag sich erhellt/Du sollst wissen, dass ich immer noch bei dir bin, ich würde für dich töten, wenn jemand sein Glück versucht/Ich kann nicht einmal an meinem Drink nippen, ich vergieße Tränen in meinem Becher.“

In dem Intro des Musikvideos zu „My G“ blendete Aitch außerdem eine kleine Widmung an seine Schwester ein. Es heißt: „Dieser Song ist Gracie Armstrong gewidmet. Du hast das größte Herz der Welt! Ändere dich für niemanden. Ich liebe dich Kind x – Aitch“.

Mit „Straight Rhymez“ zum großen Erfolg

Aitch erregte 2018 erstmals auf YouTube mit seinem Song „Straight Rhymez“ große Aufmerksamkeit. Er erhielt mehr als 20 Millionen Aufrufe und unter anderem Lob von Rapper Stormzy. Seine erste Single „Taste (Make It Shake)“ debütierte ein Jahr später auf dem achten Platz der britischen Charts. 2020 erreichte er mit „Rain“ feat. AJ Tracey Platz drei.

Zuvor veröffentlichte der Rapper das offizielle Musikvideo zur Single „1989“. Außerdem produzierte er Samples für Ashantis R&B-Klassiker „Rock Wit U (Awww Baby)“ sowie für ihre gemeinsame Single „Baby“. Neben Ed Sheeran und Ashanti kooperierte der Rapper bereits mit Stormzy und AJ Tracey.

Seht hier das Musikvideo zu „My G“ feat. Ed Sheeran: