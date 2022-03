TikTok-Hit: Rapper Aitch droppt neue Single „Baby“

Aitch bei einem Auftritt am zweiten Tag des Leeds Festivals 2021 im Bramham Park am 28. August 2021 in Leeds, England.

Der britische Rapper Aitch hat für seine neue Single „Baby“ offenbar ein wenig in seiner 2000er-Plattenkiste gekramt. Denn beim Hören stolpern wir ziemlich schnell über Ashantis damaligen Hit „Rock Wit U (Awww Baby)“ aus dem Jahr 2003. Schon vor dem Release konnte der Track rund 25 Millionen Views auf TikTok sammeln.

Empfehlung der Redaktion BRIT Awards 2020: Hier alle Gewinner im Überblick

HÖRT JETZT „BABY“ HIER IM STREAM:

Der heute 22-Jährigen Aitch stammt aus dem britischen Manchester und fing dort auch an gelegentlich zu rappen. Im Jahr 2017 wurde er dann von „Northern Quarterz Entertainment“ unter Vertrag genommen, was der Startschuss für seine noch sehr junge Karriere war. Etwa ein Jahr später folgte sein erster Hit: Die Single „Straight Rhymez“ kann rund 25 Millionen Aufrufe auf YouTube zählen.

Die Track verhalf ihm schließlich zum erhofften Durchbruch. Von nun an konnte er auch größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und gleichzeitig Künstler*innen wie Stormzy, Ed Sheeran, AJ Tracey, Pa Salieu und Headie One für sich gewinnen. So durfte er unter anderem auch bei dem Remix zu „Take Me Back To London“ von Ed Sheeran und Stormzy mitwirken. Inzwischen kann der Rapper aber auch ebenso stolz auf drei eigene Alben und mehrere Singles zurückblicken. Seine Platte AITCH20 konnte in den UK-Charts mehrfach Silber erzielen.