Verlosung: Destiny 2 für PS4 #ActivisionAdventsAction

Wir lassen Gamer-Herzen höher schlagen und haben uns zu diesem Zweck mit dem Spiele-Publisher Activision zusammengetan und präsentieren einen actionreichen Advent.

So funktioniert es: An allen vier Adventssonntagen verlosen wir coole Games für die PlayStation 4. Dazu muss nur eine Frage beantwortet und das Teilnahmeformular ausgefüllt werden und schon landet Ihr im Lostopf.

Viel Erfolg!

2. Advent: Destiny 2 für PS4

Die letzte sichere Stadt der Erde ist gefallen und liegt in Trümmern. Die Invasions-Übermacht der Rotlegion unter Lord Ghaul hat den Hütern der Stadt ihre Macht entzogen und die letzten Überlebenden in die Flucht geschlagen. Als Spieler bereist man das Sonnensystem und sammelt Waffen und erlernt verheerende neue Kampffertigkeiten. Doch um die Rotlegion und Lord Ghaul zu besiegen, bedarf es noch mehr: Die verstreuten Helden der Menschheit müssen sich wiedervereinigen, um gemeinsam die alte Heimat zurückzuerobern.

Destiny 2 markiert einen Neubeginn, begrüßt aber neue und alte Spieler gleichermaßen, die sich über eine neue Spielerfahrung und eine kinoreife Story freuen dürfen. In Destiny 2 erschafft jeder Spieler einen sogenannten „Hüter“, der als Beschützer der Menschheit fungiert. Mit diesem Hüter kann man vier beeindruckende Welten erkunden: Die Europäische Todeszone mit einem üppigen Wald, einer verlassenen Stadt, Tunnelsysteme und einer Militärbasis. Titan, einer der Saturnmonde, auf dem es kein Land gibt, sondern eine Reihe von Plattformen. Nessus, einen instabilen Planetoid, der steile Klippen und riesige Schluchten bietet. Io, der Jupiter-Mond, der sich in den Händen des Feindes befindet.

Neben der Story-Kampagne für Einzelspieler bietet Destiny 2 auch einen Multiplayer-Modus für kompetitive und kooperative Spieler. Im Mittelpunkt dessen steht der neue Modus „Der Schmelztigel“, der packende 4-gegen-4-Mehrspieler-Partien, neue Modi und Karten bietet. Im Modus „Countdown“ müssen Spieler entweder offensiv oder defensiv agieren und am Ende der Runde werden die Seiten gewechselt. Ziel ist es, eine Bombe in der feindlichen Basis zu platzieren. Spieler können außerdem eigene Clans erstellen und so Teil der großen Community von Destiny 2 werden. Und ein neues Guide-Feature bringt Einzelspieler und Clan-Communities zusammen. Gemeinsam kann man spannende Herausforderungen meistern, darunter Raids, Prüfungen und Dämmerungs-Strikes.

Destiny 2 ist ab 16 Jahren freigegeben.

Trailer

Verlosung

Am heutigen 2. Advent verlosen wir 1x Destiny 2 für PS4

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wie heißt der Anführer der Rotlegion?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 15.12.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.