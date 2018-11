Video-Interview mit Sam Fender: „Ich wäre vermutlich Barkeeper geworden“ – Auf ein Flens mit…

Sam Fender hat mit seiner Musik viel vor. In diesem Jahr erschien mit DEAD BOYS die erste EP des britischen Singer-Songwriters, dessen Musik von politischen und sozialen Themen handelt. Und Ende November kommt Sam Fender auch für drei Konzerte nach Deutschland.

Hier die Termine:

28.11.2018: München, Zehner

München, Zehner 29.11.2018: Berlin, Auster-Club

Berlin, Auster-Club 30.11.2018: Köln, antheater Köln

Die BBC hat ihm das Gütesiegel „Artist to watch 2018“ ausgestellt und bisher hat Sam Fender nicht enttäuscht. Kein Wunder, seine Liebe zur Musik fing schließlich schon früh an. Doch er hatte auch einen Plan B in der Hinterhand, falls das mit der Musik nicht geklappt hätte. Das und viel mehr hat uns Sam Fender in unserem Interview aus der Reihe „Auf ein Flens mit…“ verraten, wo wir uns mit dem charismatischen Briten in Berlin auf ein frisches Flens getroffen haben.

Sam Fender im Video-Interview

Über „Auf ein Flens mit…“

Gemeinsam mit ROLLING STONE und METAL HAMMER sowie unseren Freunden der Flensburger Brauerei haben wir ein neues Video-Format ins Leben gerufen. In unserer monatlich erscheinenden Reihe „Auf ein Flens mit…“ bitten wir verschiedene Künstler zum lockeren Interview, durch das Kate Kaputto als Moderatorin führt. Der Clou hierbei: Jedes Interview dauert nur so lange, wie es braucht, um eine Flasche Flens zu trinken. Bei besonders durstigen Künstlern machen wir aber auch gerne mal eine Ausnahme.

Alle Inhalte findet Ihr auch gebündelt auf unserer Themenseite, die im Laufe der Reihe noch weiter wachsen wird: