Pearl Jam: Mike McCready stürzt bei Tourauftakt von der Bühne

Während „Porch“ fällt der Gitarrist in den Bühnengraben.

„Ein menschliches Wesen, das zum Fliegen gemacht wurde“, sang Eddie Vedder in „Given To Fly“ beim Welttournee-Auftakt von Pearl Jam am Samstag (4. Mai) in Kanada. Dass er damit nicht seinen Gitarristen Mike McCready meinte, stellt sich wenige Songs später heraus. Denn der 58-Jährige stürzte beim Song „Porch“ von der Bühne.

Bei Minute 03:23 kommt es zum Sturz

The Show Must Go On

Mit seinem Sturz hat McCready nur bewiesen, wie gut er sein Instrument beherrscht. Obwohl er komplett zwischen zwei Scheinwerfern verschwindet, scheint sein Solo von „Porch“ fast nicht unterbrochen zu werden. Nachdem zwei Bühnenmitarbeiter ihm wieder auf die Beine helfen, spielt der Gitarrist weiter, als sei nichts passiert. Nur ein kurzes Kopfschütteln zeigt, dass er selbst sichtlich überrascht von seinem Sturz gewesen sein muss.

Dem Rest der Band scheint der Sturz gar nicht weiter aufgefallen zu sein.

Alt bewährte Hits und neue DARK-MATTER-Songs

Das Konzert beim Auftakt der „Dark Matter“-Tournee ging gute 2,5 Stunden. Insgesamt spielten Pearl Jam 25 Songs. Nachdem sie mit der B-Seite „Wash“ in den Abend starteten und damit die Show eröffneten, wurden erstmal einige ältere Hits angestimmt. Nach fünf Liedern kam dann das erste Live-Debüt: Die Band spielte „React, Respond“.

Die 25-Song-Show wurde nicht nur mit eigenen Titel bestückt. So spielten Pearl Jam auch drei Cover. Kurz vor Schluss spielte die Band „Chloe Dancer/Crown of Thorns“ von Mother Love Bone. In der Zugabe gab es dann nochmal zwei Eigeninterpretationen: „I won’t back down“ von Tom Petty und „Rockin‘ in the Free World“ von Neil Young.

DARK MATTER live erleben

Bis Ende Mai bringen Pearl Jam ihre neue Kreation noch in Kanada und Nordamerika auf Tour. Allerdings gibt es die Amerikaner ab Juni dann auch in Europa zu sehen. In Deutschland steuern sie hierfür im Juli nur Berlin an, doch dafür spielen sie an gleich zwei Abenden auf der Waldbühne. Tickets gibt es ab 127 Euro.

Pearl Jam live in Berlin 2024