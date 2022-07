„Wie cool ist das bitte?“: „Master Of Puppets“-Szene in „Stranger Things“ begeistert Metallica

SPOILER-ALARM: Bitte nur lesen, wenn Ihr die 4. Staffel „Stranger Things“ bereits gesehen habt

Nach Kate Bush dürfen sich nun auch Metallica freuen, Teil des „Stranger Things“-Soundtracks zu sein. Ihr Song „Master of Puppets“ aus dem gleichnamigen 1986er-Album spielt in der Serie eine ganz schön große Rolle. In einem Instagram-Post zeigt sich die Band darüber begeistert.

„Die Art und Weise, wie die Duffer-Brüder Musik in ‚Stranger Things‘ integriert haben, war schon immer auf einem hohen Niveau“, teilten Metallica mit. Man sei überglücklich, dass „Master of Puppets“ nicht nur in die Show aufgenommen wurde, sondern auch im Mittelpunkt einer zentralen Szene stehe.

„Wir waren so aufgeregt, endlich die finale Version sehen zu können“, schrieb die Band. Man sei wie „umgehauen“ vom Ergebnis. „Es ist so gut gemacht, dass ein paar Fans den Song schon erraten haben, nur weil sie für ein paar Sekunden Joseph Quinns Hände im Trailer sehen konnten“, staunten sie. „Wie cool ist das bitte?“.

Mit Gitarre gegen Vecna

In der besagten Szene versuchen die Hauptcharaktere der Serie den Bösewicht Vecna zu töten. Während Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) versuchen, ihn in eine Falle zu locken, haben Dustin (Gaten Matarazzo) und Eddie (Joseph Quinn) eine ganz besondere Aufgabe: Sie müssen Vecnas Armee von Fledermaus-artigen Monstern ablenken. Darum schnappt sich Eddie seine E-Gitarre und spielt „Master Of Puppets“.

Dank Eddie können Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) und Robin (Maya Hawke) Vecna mit Molotow-Cocktails in Flammen aufgehen lassen. Aber ist das auch das Ende des Bösewichts? Fans müssen bis zur nächsten Staffel warten.

Wieder in den Charts

Wie auch „Running Up That Hill“ findet „Master Of Puppets“ wieder seinen Weg in die Charts. In den Spotify-Top-50 der USA ist der Song aktuell auf dem 12. Platz, in Großbritannien auf Platz 15. In der globalen Top 50 des Streamingdienstes darf sich Metallicas acht Minuten langer Song über Platz 26 freuen. In Deutschland hat es „Master of Puppets“ bisher nicht in die Charts geschafft.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++