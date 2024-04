„Matrix“: Es wird einen weiteren Film der Reihe geben

Die „Matrix“-Welt soll auf „eine unglaubliche Art und Weise weitergeführt werden, so der Teaser.

Fans der „Matrix“-Filme können sich freuen: Es ist ein neues Werk in Arbeit, bei welchem Drew Goddard nicht nur Regie führen wird, sondern auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Der Autor und Regisseur ist vor allem für seine Arbeit an „Der Marsianer“, „The Cabin In The Woods“ und der Netflix-Serie „Daredevil“ bekannt.

Besetzung und Handlung noch geheim

Das Projekt, das derzeit noch keinen Titel trägt, wird der erste Film der Reihe sein, an dem die ursprünglichen Schöpferinnen Lana und Lilly Wachowski nicht direkt beteiligt sind, obwohl zumindest die letztere als ausführende Produzentin agieren wird. Details zum Plot werden derzeit noch unter Verschluss gehalten und auch Informationen zur Besetzung wurden noch nicht veröffentlicht. Ob Keanu Reeves für den neuen „Matrix“-Film vor der Kamera stehen wird, nachdem er eigentlich Pläne für eine weitere Fortsetzung in der Vergangenheit ausgeschlossen hatte, bleibt also abzuwarten.

„Einzigartige Perspektive, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und zu den Charakteren beruht“

Regisseur Goddard scheint aber schon eine genaue Vorstellung für den Streifen zu haben. „Drew kam zu Warner Bros. mit einer neuen Idee, von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Art und Weise wäre, die „Matrix“-Welt fortzuführen, indem sie sowohl das ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und zu den Charakteren beruht“, gibt Jesse Ehrman, Präsident der Produktionsabteilung von Warner Bros. Motion Pictures, in einem Statement bekannt.

Der erste „Matrix“-Film kam vor 25 Jahren in die Kinos. Im Jahr 2003 folgten zwei Fortsetzungen, „The Matrix Reloaded“ und „The Matrix Revolutions“. 2021 kehrte Lana Wachowski dann mit „The Matrix Resurrections“ zurück, in dem die ursprünglichen Hauptdarsteller:innen Reeves und Carrie-Anne Moss neben einer neuen Generation von Schauspieler:innen zu sehen waren.