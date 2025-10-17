Yungblud in Berlin: Alle Infos zu Tickets, Zeiten und Setlist

Yungblud will, dass wir uns seine neun Minuten lange Single anhören

Yungblud im Interview: „Dieses Album hat mich wirklich geheilt“

Aerosmith & Yungblud ehren Ozzy Osbourne bei den VMAs – hier anhören

Yungblud: Dieser Rat von Ozzy Osbourne prägt bis heute seine Karriere

Yungblud bringt seine „Idols EU Tour“ am 20. Oktober nach Berlin.

Yungblud befindet sich derzeit auf seiner „Idols EU Tour“ und macht dabei Halt in der deutschen Hauptstadt. Am Montag, den 20. Oktober, ist es soweit – der Engländer tritt mit seiner neuen Platte IDOLS in der Uber Eats Music Hall auf. Alle relevanten Details zu seiner Berlin-Show im Überblick.

Tickets

Wer noch auf Tickets für das Konzert des gefeierten Alternative-Rock-Musikers hofft, geht leer aus. Der vorletzte Deutschland-Gig ist bereits ausverkauft.

Zeiten

Der Einlass in die Venue beginnt um 18:30 Uhr. Die Show startet voraussichtlich um 20:00 Uhr mit den beiden Support-Acts.

Support

Für seine aktuelle Tournee hat der Brite gleich zwei Vorbands im Gepäck: die Rockband Palaye Royale aus Las Vegas und die Alternative-Rock-Band Weathers aus Los Angeles.

Anreise

Die Location befindet sich am Uber Platz 2, 10243 Berlin.

Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Auto anreist, sollte genügend Zeit für die Anfahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte sollte folgende Adresse angegeben werden: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen: Die Uber Eats Music Hall ist durch ihre zentrale Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Nahegelegene Haltestellen sind die Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Beide sind per S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram erreichbar. Auch der Regional- und Fernverkehr ist direkt an den Ostbahnhof angebunden.

Setlist

Bei seinem Auftritt in München am 14. Oktober spielte Yungblud folgende Songs – spontane Änderungen sind dennoch möglich:

Hello

Heaven

The Funeral

Idols Pt. I

Lovesick Lullaby

My Only Angel (Aerosmith & YUNGBLUD Song)

fleabag

Lowlife

Changes (Black Sabbath Cover)

Fire

War Tin Pan Boy

braindead!

Loner

Ghosts

Zombie

Das gibt es Neues zu Yungblud

Yungblud ist zwar derzeit auf Tournee, das hält ihn jedoch nicht davon ab, im Studio an neuen Songs zu arbeiten. Am 21. Oktober bringt der Sänger eine Collab-EP mit der Kultband Aerosmith heraus. Die Extended-Play-Platte mit dem Titel ONE MORE TIME umfasst fünf Tracks. „My Only Angel“, die erste Single-Auskopplung, steigert die Vorfreude noch weiter. Es ist der erste Song der Künstler seit 13 Jahren.