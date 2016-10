Das ZDF bestätigt Böhermanns „Wetten, dass..?“-Pläne und die Gästeliste

Wie wir bereits berichtet haben, plant Jan Böhermann am kommenden Donnerstag eine Ausgabe „Wetten, dass..?“ abzuliefern. Und zwar anstelle seiner üblichen Show „Neo Magazin Royale“. Böhmermann hatte die Pläne in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ angekündigt, eine Sprecherin des ZDF hat nun dem Branchendienst DWDL bestätigt, dass der Moderator und sein Team die Erlaubnis bekommen, die Marke zu nutzen.

Vor zwei Wochen hat das ZDF versehentlich eine alte Episode des „Neo Magazin Royale“ gesendet, Böhmermann daraufhin die Erlaubnis zum „Wetten, dass..?“-Revival eingefordert. Nun bekommt er seinen Wunsch erfüllt und darf alte Wettangebote von Zuschauern nutzen, die diese sogar noch nach dem offiziellen Ende der Samstagabend-Show 2014 eingesendet hatten.

Böhmermann wird für sein „Wetten, dass..?“-Special zwar auch weiterhin sein eher schlechter Sendeplatz am Donnerstagabend zur Verfügung gestellt. Dafür wird das Special auf zwei Episoden aufgeteilt. Am 20. Oktober soll also planmäßig Teil zwei ausgestrahlt werden.

Die zuletzt von Markus Lanz moderierte Show lebte teilweise auch von den prominenten Gästen. Böhmermann kann zwar nicht auf Cher oder Tom Hanks zurückgreifen, aber immerhin kommen CDU-Politiker Jens Spahn, Model Eva Padberg, DJ Bobo, Rapper Eko Fresh und Moderator Ulrich Wickert in die Sendung.