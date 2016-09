Trailer zum The Clash-Film „London Town“ mit Jonathan Rhys Meyers veröffentlicht

Im Oktober soll der The Clash-Film „London Town“ mit Jonathan Rhys Meyers („Match Point“, „The Tudors“) bereits in Großbritannien als Video-On-Demand verfügbar sein. Nun wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht. Die Coming-Of-Age-Story begleitet den 14-jährigen Teenager Shay, gespielt von Daniel Huttlestone („Les Misérables“, „Into The Woods“), der The Clash entdeckt und anschließend seinem neuen Vorbild Joe Strummer nacheifert. Im Trailer performt Rhys Meyers den Clash-Song „Clampdown“:

Der amerikanische Regisseur Derrick Borte beschreibt seinen Film als „kurzen Einblick in das Leben eines Jungens vor 40 Jahren, inmitten vom Entstehen des Punk und einer Rückkehr von sozialen, politischen und ethnischen Unruhen, die ähnlich relevant wie die sind, die wir heute in der Welt sehen. Ich habe ‘London Town’ gemacht, um hervorzuheben, wie die Kraft von Musik dein Leben verändern kann“. Neben Musik von The Clash soll der Soundtrack des Filmes auch Musik von den Buzzcocks, Toots and the Maytals und Stiff Little Fingers enthalten.

Wann der Film in Deutschland startet, ist noch nicht bestätigt.