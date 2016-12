Videopremiere: Kraków Loves Adana schlagen „False Alarm“

Auf den ersten und zweiten Blick gibt es mindestens zwei Gegebenheiten, die an Kraków Loves Adana verwundern: Erstens handelt es sich bei dem so benannten Duo nicht etwa um eine popmusikalische Völkerfreundschaft zwischen Polen und Türkei, sondern um zwei Musiker aus Hamburg. Zweitens vermutet man aufgrund dieser geografischen Lage nicht unbedingt, gleich einen Sound zu hören, der sich irgendwo zwischen The xx und Velvet Underground bewegt. Genau das passiert aber im Verlauf ihrer neuen Single „False Alarm“, deren neues Nachts-mit-dem-Auto-rumfahr-Video bei uns Premiere feiert:

https://www.youtube.com/watch?v=nKErRVl5juM Video can’t be loaded: Kraków Loves Adana – False Alarm (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=nKErRVl5juM)

Kraków Loves Adana, das sind Deniz Cicek (Songwriting & Lyrics, Voice, Guitar & Piano) und Robert Heitmann (Guitar, Piano, Management, Label, PR). „False Alarm“ ist die erste Single aus ihrem drittem Album CALL YOURSELF NEW‚ das am 24. März 2017 erscheint.

Sängerin Deniz, deren Eltern aus der Türkei stammen und somit immerhin eine biografische Brücke zum Bandnamen geschlagen wäre, erklärt Kraków Loves Adana übrigens so:

„When I grew up, your nationality always was kind of a big deal. I often felt uncomfortable about it and sometimes like I had to deny mine in order to be accepted. But when I fell in love, none of it mattered. When I wrote music, none of it mattered either. That is the essence of our band name. Most people don’t even recognize at first that our band name refers to two cities because of the word “Loves” between them and that is the whole point – to deconstruct and rebuild the meaning of identity. Love doesn’t ask where you’re from, it asks where you want to go and it can be the most brilliant and fulfilling journey, together.“