Schüsse in den Fuß: Megan Thee Stallion spricht über die Tatnacht

Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion hat in einem emotionalen Fernseh-Interview über einen der wohl traumatischsten Vorfälle in ihrem Leben gesprochen. Nämlich über jenen Sommerabend 2020, an dem sie mehrere Schusswunden erlitt. Konkret verletzten mehrere Kugeln ihre Füße, sodass sie im Krankenhaus operiert werden musste.

Schon damals nannte sie den kanadischen Rapper Tory Lanez in einem Instagram Live als Täter. Dieser bestreitet die Vorwürfe bis heute, unter anderem auf seinem Song „Money Over Fallouts“. Dort rappt er: „how you get shot in your foot, don’t hit no bones or tendons“ – „Wie konntest du in dein Fuß geschossen werden, ohne das Knochen oder Sehnen verletzt wurden“. Vor Gericht konnte er mit diesem Einwand den Tatverdacht gegen sich allerdings noch nicht ausräumen, es drohen ihm mehr als 22 Jahre Gefängnis.

Music megastar @theestallion sits down exclusively with @GayleKing for her first TV interview addressing the 2020 shooting allegedly involving rapper Tory Lanez, Monday on #CBSMornings.

Tory Lanez pleaded not guilty to an assault charge related to the alleged shooting. pic.twitter.com/iYDZdkOAMm

