ANOHNI covert Bob Dylans „It’s All Over Now, Baby Blue“ – inklusive Musikvideo

Foto: AFP via Getty Images, RAFA RIVAS. All rights reserved.

Zwar keine frischen, eigenen Songs, aber wenigstens ein Lebenszeichen: ANOHNI hat uns ein Cover von Bob Dylans „It’s All Over Now, Baby Blue“ (1965) vorgelegt. Und obendrauf auch noch eine Neuinterpretation von Nina Simones „Be My Husband“ (auch 1965), die im Jahr 1999 live aufgenommen wurde.

Seht Euch hier das Video zu ANOHNIs Interpretation von „It’s All Over Now, Baby Blue“ an:

In der Pressemitteilung erklärt ANOHNI:

„Ich habe vor ein paar Jahren eines Nachmittags mit Kevin Barker ‚It’s All Over Now, Baby Blue‘ aufgenommen. Ich habe es kürzlich gehört und es erinnerte mich an das Jetzt, eine schwindelerregende Nostalgie nach dem Leiden der Gegenwart oder sogar der Zukunft. Ich habe damals ein paar Songs von Bob Dylan gemacht, ermutigt von Hal Willner, dem Produzenten, den wir im April an Covid-19 verloren haben. Ich hoffe, dass diese Zeit und diese abstoßende Präsidentschaft bald vorbei sein werden und dass diese Bigotten und apokalyptischen Kapitalisten und Evangelikalen zurück in ihre faulen kleinen Löcher kriechen werden.“

Nina Simones Original:

Zum Live-Cover von Nina Simones „Be My Husband“ aus dem Jahr 1999 ergänzt ANOHNI:

„Ich habe Nina Simone 1991 in der Carnegie Hall gesehen, als ich noch am College war. Das Konzert wurde nicht richtig bekannt gemacht und das Theater war nur halb voll. Ich denke, es war vielleicht ihr erstes Mal seit vielen Jahren in NYC. Es wurde gemunkelt, dass sie volatil und unberechenbar sei. In dieser Nacht sang und spielte sie mit solch einer Würde, so unglaublich, und sie machte 5 oder 6 Zugaben. Für mich war sie die größte Musikerin des 20. Jahrhunderts. Sie hat nicht viele Songs geschrieben, aber die, die sie geschrieben hat, gehörten zu den tiefsten der Ära. ‚ Be My Husband‘ war ein solches Lied. Der Text spinnt ein Paradoxon romantischer Behauptung und Unterwerfung.“

„It’s All Over Now, Baby Blue“ und „Be My Husband“ im Stream hören:

