J. Cole

Erfahre alles über J. Cole – Biografie, News, Diskografie, Alben-Reviews und aktuelle Tourdaten im MUSIKEXPRESS Artist Archiv.

Neueste Artikel über J. Cole

J. Cole live

J. Cole live: Erste Deutschland-Konzerte seit neun Jahren angekündigt

17.02.2026 

— Leah-Lou Blank

Shanieka Ricketts, Thea Lafond und Jasmine Moore bei den Olympischen Spielen 2024

Olympische Spiele: Diese Songs hören die Stars in Paris vor dem Wettkampf

05.08.2024 

— Ralf Niemczyk

Metro Boomin und Future
Neu

HipHop-Recap: Mit Metro Boomin, Future, J. Cole, Jordan Ward und Pashanim

16.04.2024 

— Sarah Wittrock

Lil Baby & Friends Birthday Celebration Concert

Drake: Bewegender Gedenkmoment für zwei verstorbene Fans

01.03.2024 

— Annika Eichstädt

J. Cole live
Neu

HipHop-Recap: Die aufregendsten Releases der Woche

15.05.2023 

— Nico Adler

Tyler, The Creator

Tyler, The Creator gewinnt Grammy für das beste Rap-Album

04.04.2022 

— ME-Redaktion

Szene aus dem Video „Scared Money (feat. J. Cole & Moneybagg Yo)“

YG kündigt neues Album an – Track „Scared Money“ hier im Stream

10.02.2022 

— Katharina Liedtke

J. Cole veröffentlicht eine Dokumentation über THE OFF-SEASON

Sport statt Rap: J. Cole gibt in „The Off Season“-Doku Antworten auf Gerüchte

11.05.2021 

— Christin Rodrigues

J. Cole macht Veröffentlichungsdatum seines neuen Album THE OFF-SEASON bekannt

J. Cole kündigt sein neues Album THE OFF-SEASON an – das Cover hier sehen

05.05.2021 

— Christin Rodrigues

EARTHGANG

EarthGang: So denken sie über den Vergleich zu OutKast und ihr kommendes Album GHETTO GODS

17.02.2021 

— Daniel Justus

Gang Starr

Nach 16 Jahren Pause: DJ Premier kündigt neues „Gang Starr“-Album an und teilt Song „Family and Loyalty“

20.09.2019 

— ME-Redaktion

Reviews

Keine Reviews von J. Cole vorhanden

Aktuelle Konzerte

07.10.26

J. Cole live in Berlin
Uber Arena
Event Ansehen

15.10.26

J. Cole live in Köln
Lanxess Arena
Event Ansehen

08.11.26

J. Cole live in Hamburg
Barclays Arena
Event Ansehen