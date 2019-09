Nach 16 Jahren Pause: DJ Premier kündigt neues „Gang Starr“-Album an und teilt Song „Family and Loyalty“

Das wird Dich auch interessieren





Damit hätte wohl keiner mehr gerechnet: Nach 16 Jahren Schaffenspause, hat DJ Premier ein neues Album der HipHop-Formation Gang Starr angekündigt.

Auf Instagram teilte Premier einen kurzen Clip, der von einer AB-Nachricht des Rappers Nas begleitet wird. „Yo Premier, what up man, it’s your man Nas,“ begrüßt Nas darin seinen alten Freund, „is it true there’s a new Gang Starr album? That’s crazy, man. Let me know. Aight, chill.“

Besonders überraschend kommt diese Neuigkeit, weil die zweite Hälfte des Duos MC Guru bereits vor neun Jahren verstorben ist. Deshalb soll das neue Album aus unveröffentlichten Aufnahmen bestehen, die noch vor dem Tod des Rappers entstanden sind.

Auch einen ersten Song teilte Premier bereits mit seinen Fans. Auf „Family and Loyalty“ ist nicht nur MC Guru zu hören. Auch der deutsch-amerikanische Rapper J. Cole hat einen Part auf dem neuen „Gang Starr“-Track übernommen.

„Family and Loyalty“ im Stream hören:

Zwischen 1989 und 2003 veröffentlichten Gang Starr sieben Studioalben. Guru verstarb 2010 an den Folgen eines Herzinfarktes. Die Macher der Netflix-Superheldenserie „Luke Cage“ zollte der legendären HipHop-Formation auf ganz besondere Weise Tribut: Jede Folge der ersten Staffel trägt den Titel eines „Gang Starr“-Songs.