Drake: Bewegender Gedenkmoment für zwei verstorbene Fans

Vor zwei Wochen waren zwei Fans nach einem Konzert von Drake von einem Auto überfahren worden.

Drake hat zwei verstorbener Fans gedacht. Mutter und Tochter kamen nach einem Konzert des Musikers ums Leben.

Drake: Fans sollen Liebe zeigen

Der kanadische Rapper pausierte für den Gedenkmoment sein Konzert. „Du weißt nie, wie die Realität von jemand anderem aussieht, wenn sie dieses Gebäude verlassen“, sagte Drake in Buffalo, New York. Dann fuhr er fort, an zwei Fans erinnern zu wollen. „Diese junge Mutter und ihr Kind, mögen sie in Frieden ruhen“, so der Musiker. Die Anwesenden bei diesem Auftritt der „It’s All A Blur – Big As The What?“-Tour forderte er auf, den Menschen um sich herum Liebe zu zeigen. „In diesem Moment, in dem wir alle zusammen sind, alle 18.000 Leute, möchte ich, dass ihr Folgendes tut. Ich möchte, dass ihr euch zu jemandem umdreht, den ihr nicht kennt. Nicht jemand, mit dem ihr gekommen seid, sondern jemand Fremdes“, begann Drake seinen Wunsch an das Publikum. „Ich möchte, dass ihr der Person in die Augen schaut und euch beweist, dass ihr dankbar für das Leben seid. Nehmt euch fünf Sekunden eures Tages und macht jemandes Tag besser. Zeigt ihnen einfach Liebe, denn ihr wisst nie, was als Nächstes geschieht.“

Tod im Straßenverkehr

Laticha Bracero und ihre Tochter Alyssa Cordova starben am 13. Februar direkt im Anschluss an den Auftritt von Drake und J. Cole im Enterprise Center in St. Louis, Missouri, bei einem Verkehrsunfall. In Aufnahmen des Abends ist zu sehen, wie ein Auto mit rund 112 km/h über eine rote Ampel fährt und die beiden mitreißt. Bracero starb Angaben des St. Louis Metropolitan Police Department am Unfallort, Cordova später im Krankenhaus. Der verdächtige Fahrer wurde verhaftet, ihm droht eine Strafe wegen fahrlässiger Tötung.

Die Schwester von Laticha Bracero leitet eine Spendenaktion für die Beerdigung, zuvor müssen die Verstorbenen zurück in die Heimat Chicago gebracht werden, von wo aus sie zum Drake-Konzert gereist waren. Insgesamt wurden bereits knapp 40.000 US-Dollar gesammelt, das Ziel liegt bei 100.000 US-Dollar. „Lety arbeitete hart als Leiterin einer Bankfiliale und war eine engagierte Mutter und eine liebende Schwester, Nichte, Cousine“, heißt es in der Beschreibung. „Ihr einziges Kind Alyssa besuchte das College und arbeitete nebenbei bei Starbucks. Alyssa liebte Konzerte und auch wenn sie alt genug war, diese alleine zu besuchen, kam ihre Mutter immer mit. Die beiden waren unzertrennlich und hatten eine starke Verbindung.“