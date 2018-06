HIGH HOPES von Florence + The Machine erscheint am 29. Juni 2018.

Noch gut eine Woche, dann erscheint das vierte Album von Florence + The Machine. Die bisherigen Kostproben aus HIGH AS HOPE haben nicht enttäuscht: „Sky Full Of Song“ und „Hunger“ spielen die Stärken der Britin Florence Welch aus. Emotionsstarke, dramatische Pop-Stücke mit lyrischen Texten. Nun gibt es einen dritten Song aus dem Album zu hören – und der versammelt alles, was Rang und Namen hat.

Auch interessant Florence + The Machine: Hört hier zwei neue Songs des kommenden Albums „HIGH AS HOPE“ „Big God“ heißt der neue Song von Florence + The Machine – und „big“ sind vor allem die Namen, die hinter ihm stehen. Am Saxophon: Kamasi Washington, Titelheld der Juli-Ausgabe des Musikexpress. Co-written by: Jamie XX. Produziert von: Florence Welch und Grammy-Gewinner Emilie Haynie. Was dabei rauskommt? Ein orchestraler, düster arrangierter Kammerpop-Song, der an der Liebe und der Welt zweifelt.

Hört hier „Big God“ von Florence + The Machine:

https://www.youtube.com/watch?v=rqerPXPwhHM

Die bisher letzte Album-Veröffentlichung von Florence + The Machine HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL ist drei Jahre her. Live kann man Sängerin Florence Welch – mit neuem Album – Anfang Juli auf dem Melt Festival erleben.