Brent Faiyaz veröffentlicht sein neues Album LARGER THAN LIFE

Das dritte Studioalbum des Musikers bringt einen Videoclip und zahlreiche Features mit.

Am 26. Oktober kündigte Brent Faiyaz mit einem Video-Clip sein neues Album LARGER THAN LIFE an. Jetzt ist die Platte bereits releast und kommt mit einigen hochkarätigen Features daher.

Schon vor der Ankündigung des Tonträgers hatte Faiyaz seine beiden Singles „WY@“ und „Moment Of Your Life“ mit Coco Jones rausgebracht, beide sind jetzt auch auf LARGER THAN LIFE zu hören. Angeteasert wurde das Album mit einem einminütigen Clip, in dem ein Kind zu sehen ist, das vor einer Autowerkstatt eine Schachtel CDs verkauft und das Album als „den derzeit heißesten Scheiß“ bezeichnet. Faiyaz fährt mit dem Auto vor, um sich die Angebote anzusehen und rät dem Jungen, er solle den Preis erhöhen.

Features über Features

LARGER THAN LIFE ist das erste Album, das Brent Faiyaz mit der von ihm gegründeten Kreativ-Agentur ISO Supremacy herausgebracht hat. Neben Coco Jones sind auch Missy Elliott, A$AP Rocky, Babyface Ray, A$AP Ant, Flee und noch weitere Artists als Feature auf dem dritten Studioalbum von Faiyaz dabei. Hier könnt ihr in LARGER THAN LIFE reinhören: