Will.i.am droppt neue Single mit Britney Spears

Die neue Single heißt „Mind Your Business“ und ist die dritte Zusammenarbeit der beiden Artists

Am 21. Juli haben will.i.am und Britney Spears ihre neue gemeinsame Single „Mind Your Business“ veröffentlicht. Wie der Rapper am Dienstag (18. Juli) auf seinem Instagram-Account bekanntgegeben hat, sollte das neue neue Stück ursprünglich am 19. Juli erscheinen.

Nun, mit zweitägiger Verspätung, wurde „Mind Your Business“ auf will.i.ams YouTube-Kanal hochgeladen (siehe unten). Es ist bereits die dritte gemeinsame Single des Black-Eyed-Peas-Sängers und Britney Spears. Im Jahr 2012 brachten sie den Hit „Scream & Shout“ mit der berühmten Songzeile „It’s Britney Bitch!“ heraus.

Ein Jahr zuvor standen will.i.am und die damals 29-jährige Sängerin zusammen für ihr siebtes Studioalbum FEMME FATALE im Studio und nahmen das Lied „Big Fat Ass“ auf. Und jetzt, mehr als zehn Jahre später, droppen die beiden ihre dritte Dance-Hymne „Mind Your Business“.

Es ist die zweite Veröffentlichung von Britney Spears seit sie sich aus den Fängen der 13 Jahre anhaltenden, väterlichen Vormundschaft befreit hat. Von 2007 bis 2021 stand die Pop-Ikone unter der gesetzlichen Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Das „Free-Britney-Movement“ trug maßgeblich dazu bei, dass der Fall ins öffentliche Medieninteresse rückte und die Musikerin ihre Freiheit zurück erlangte.

„Mind Your Business, Bitch!“

Aus „It’s Britney Bitch“ wurde „Mind Your Business, Bitch!“. Die Zeile, welche direkt zu Beginn des neuen Songs zu hören ist, dürfte eine Anspielung auf Britneys neu erlangter Freiheit sein. Endlich hat die Künstlerin wieder eigene Entscheidungsgewalt über ihr Leben und ihre Musik.

Mit „Mind Your Business“ (auf deutsch: „Kümmert euch um euren Kram“) bringt sie nicht nur ihren ersten offiziellen Track seit dem letzten Studioalbum GLORY (2016), sondern beweist auch, dass sie noch immer die unangefochtene „Queen of Pop“ ist.