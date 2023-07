Einen ersten Teaser des Tracks mit dem Titel „Mind Your Business“ gibt es bereits zu hören.

Britney Spears und will.i.am veröffentlichen am Mittwoch (19. Juli) einen neuen gemeinsamen Song. Der Titel des Tracks: „Mind Your Business“. Einen ersten Teaser teilen die beiden bereits in den sozialen Medien.

Schon mehrfach hatte will.i.am, der mit bürgerlichem Namen William James Adams Jr. heißt, betont, ein großer Fan von Spears und ihrer Musik zu sein. Im vergangenen Jahr hat der Musiker in einem Interview mit der Frühstückssendung „Good Morning Britain“ des englischen TV-Senders „ITV“ die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Dieser Beitrag wurde am 20. Juni dieses Jahres erneut auf einem Fan-Account bei Twitter hochgeladen. Der circa ein Jahr alte Clip stammt aus der Zeit, in der die Single „Don’t You Worry“ in Zusammenarbeit mit David Guetta, Shakira und The Black Eyed Peas entstand. Diese erschien am 17. Juni 2022. Auf die Frage, ob eine Zusammenarbeit mit Britney Spears in Planung sei bzw. wann diese kommen würde, antworte der Künstler: „Es sind einige Sachen in Arbeit und einige Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Ich kann nichts preisgeben. Ich lebe ein sehr privates Leben“ und lachte dabei in die Kamera.

will.i.am zeigte auf seinem Instagram-Account den Teaser zur Single mit der Caption „Uh oh!!! This summer is about to be hot!!!“ (auf Deutsch: „Diesen Sommer wird es heiß!!!“). Auch Britney Spears postete am Dienstag (18. Juli) den Teaser in ihren Storys und teilte einen Link zur kommenden Single.

„Mind Your Business“ ist nicht die erste Single, für die die beiden Artists zusammen im Studio standen. Vor über zehn Jahren nahmen sie den gemeinsamen Song „Scream & Shout“ auf. Dieser war auf dem vierten Studioalbum #WILLPOWER des US-amerikanischen Musikers zu hören und wurde nach seinem Release, im November 2012, zum Erfolgshit.

Auch für Britney Spears Album FEMME FATALE haben die beiden zusammen ein Track aufgenommen. Das Lied „Big Fat Bass“ erschien im März 2011 auf ihrem siebten Studioalbum.