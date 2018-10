Chris Cornell: Statue in Seattle enthüllt

Am 7. Oktober wurde die Statue des verstorbenen Soundgarden-Sängers Chris Cornell vor dem „Museum of Pop Culture” in Seattle enthüllt. Die lebensgroße Bronzestatue zeigt Chris Cornell mit langen Locken, dem „dog tag” und seiner Gibson-Memphis-Gitarre.

Die Statue wurde von Cornells Frau Vicky Cornell in Auftrag gegeben und von Künstler Nick Marras entworfen. Sie sollte ursprünglich am 29. August enthüllt werden.

Die Enthüllung fand im Kreise von Cornells Familie und Freunden statt, und wurde von Reden Vicky Cornells und des Museumsdirektors Jasen Emmons begleitet.

Grungelegende Chris Cornell starb am 17. Mai 2017 mit 52 Jahren nach einem Soundgarden-Konzert in Detroit. Der Rockmusiker erhängte sich. Seine Frau Vicky veröffentlichte dazu einen offenen Brief. Zu seinem ersten Todestag rief sie zu einer weltweiten Mahnwache auf.

Im November soll ein unter anderem von Vicky Cornell kuratiertes „Best of”-Boxset des Musikers mit bisher unveröffentlichten Songs erscheinen. Zuletzt erinnerten auch Pearl Jam während ihres Livekonzerts in Amsterdam an ihren Freund Chris Cornell.

Lest hier unseren Nachruf auf Chris Cornell und hört hier seine 10 besten Songs nach.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.