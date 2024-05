Clean & fresh: Mit Curaprox beim Nova Rock, Hurricane & Das Fest

Der Mundhygiene-Profi bringt Sauberkeit und Frische aufs Festival & verlost 3 x 2 Tickets für 2025.

Sommerzeit ist Festivalzeit und wir wissen alle, wie’s läuft … Ihr wollt tanzen, feiern, campen – eben das volle Programm! Was auch klar ist: Beim Festival bleibt Körperpflege und insbesondere die Mundhygiene manchmal ungewollt auf der Strecke. Aber keine Sorge, beim Nova Rock, Hurricane und Das Fest sorgt Curaprox 2024 dafür, dass ihr immer clean und fresh seid.

Die Schweizer Brand hat sich auf coole Produkte für die Mundgesundheit spezialisiert, die dank knalliger Farben und angesagten Geschmacksrichtungen richtig Spaß machen. Auf den drei Festivals stellt Curaprox Zahnputzstationen auf, an denen ihr euch frisch machen und sogar Festival-Tickets für 2025 gewinnen könnt.

Cleane Frontrow, fresher Atem – und eine Extraportion Fun

Mal ehrlich, was wäre ein Festival ohne ein bisschen Flirten und Knutschen? Nur wenn ihr euch zwischendurch den obligatorischen Döner, das Handbrot oder ein Bier gönnt, ist der Frischekick vom Zähneputzen am Morgen schnell verflogen. Aber keine Panik, beim Nova Rock, Hurricane und Das Fest könnt ihr euch 2024 jederzeit frisch machen.

Unter dem Motto BRUSH.SMILE.KISS. hat Curaprox alles am Start, was ihr braucht, um beim Festival für frischen Atem zu sorgen. Von Gin-Tonic-Zahnpasta bis hin zu Wassermelonen-Flavour – checkt die Zahnputzstation beim Nova Rock, Hurricane oder Das Fest und entdeckt dort euren Lieblingsgeschmack. Und als kleines Extra bekommt ihr eure persönliche Curaprox CS 5460 ultra soft Zahnbürste nach einer kurzen Anwendungs-Demo geschenkt!

Kommt vorbei beim Nova Rock, Hurricane oder Das Fest und sichert euch coole Goodies!

Festival-Tickets für 2025 und mehr gewinnen

Lasst euch den Frischekick nicht entgehen und macht eure Kiss- und Smile-Fotos in der Curaprox Fotobox. Ihr könnt die Pics direkt ausdrucken oder online teilen. Und das Beste: Mitmachen lohnt sich! Zeigt euer strahlendes Lächeln und gewinnt diese Preise:

3 x 2 Festival-Tickets für Nova Rock, Hurricane und Das Fest 2025

10 Hydrosonic pro Schallzahnbürsten

20 Curaprox Mundhygiene-Sets

Neugierig, warum Curaprox-Produkte so besonders sind und was die ultra softe Zahnbürste der Schweizer Brand ausmacht? Dann schaut hier vorbei und macht euch bereit für ein unvergessliches Festival-Erlebnis – mit Curaprox an eurer Seite!