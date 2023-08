Ryan Goslings „Barbie“-Song hat ihm gerade seine erste „Billboard-Hot-100“-Platzierung beschert.

Ryan Goslings Ken weiß vielleicht nicht genau, wo er im neuen „Barbie“-Film hingehört, aber es gibt einen Ort, an dem er wahrscheinlich nie erwartet hätte, zu landen: in den „Billboard Hot 100“. Sein Beitrag zum Soundtrack, „I’m Just Ken“, hat genug Interesse geweckt, um unter den Top 100 Songs zu erscheinen. Der Song stieg auf Platz 87 in die Charts ein.

„I’m Just Ken“ ist auch nicht der einzige Song, den er auf dem Soundtrack singt. Ein weiteres Stück, das er im Film vorträgt, ist eine amüsante Coverversion von „Push“ von Matchbox Twenty. Seine Interpretation wurde von den Fans sehr positiv aufgenommen, ebenso wie von dessen ursprünglichen Interpreten Rob Thomas. Er sagte, er finde den Moment, in dem der Song im Film verwendet wird, „urkomisch“.

Ryan Goslings Hit ist nicht zudem nicht der einzige aus dem Soundtrack zum Film, der aktuell in den Billboard-Charts platziert ist. Dua Lipas „Dance The Night“ erreichte Platz zwölf der Hitliste, während Billie Eilish mit „What Was I Made For“ den 18. Platz belegt. Mit ihrem Aqua-Cover „Barbie World“ schaffte es Nicki Minaj sogar in die Top Ten der Liste und landete auf dem achten Platz. Auch „Speed Drive“ von Charli XCX stieg neu auf Platz 73 ein.

Ryan Gosling „I’m Just Ken“ (Aus: BARBIE THE ALBUM)

Seit dem 20. Juli läuft „Barbie“ in den Kinos. Der Film soll einen Rekord gebrochen haben, der zuvor von Marvels „Captain Marvel“ gehalten wurde. Mit 155 Millionen Dollar an seinem Eröffnungswochenende wurde er zum erfolgreichsten Film unter weiblicher Regie aller Zeiten.