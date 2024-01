Paramore werden sich wohl nicht auflösen

Aber warum löschten sie dann ihre Online-Präsenz?

Nachdem auf der offiziellen Website von Paramore nur noch eine „404 Not Found“-Nachricht angezeigt wurde und jegliche Social-Media-Beiträge gelöscht wurden, befürchteten Fans die Trennung der Pop-Punk-Band. Dies soll aber nicht der Fall sein. Lediglich ein Label-Wechsel soll der Grund für die radikale Entfernung der Online-Präsenz sein.

Zukunft scheint nicht aussichtslos

Diese Neuigkeiten hat „Variety“ bekannt gegeben, nachdem ihnen die Informationen von einer nicht namentlich genannten Quelle zur Verfügung gestellt wurden. Laut dieser löschte die Gruppe rund um Hayley Williams ihre Online-Präsenz an dem Tag, an dem ihr Vertrag mit Atlantic Records auslief. Ebenso sei es auch mit Instagram, X und Threads – nur ihr Facebook-Account zeigt noch vereinzelte Beiträge.

Seit der Löschung aller Posts gab es nur eine einzelne Interaktion von Paramore mit ihren Follower:innen auf Instagram. Sie teilten eine Story, in der sie schrieben: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände kann Paramore nicht mehr am 13. Januar beim iHeartRadio ALTer EGO auftreten.“ Ein Grund mehr, warum Fans das Ende der Band sahen. Auch hier gab die „Variety“-Quelle Entwarnung, da die Absage des Auftritts wirklich ein Fall von Terminkonflikten gewesen sein soll.

Ein Sommer mit Paramore und Taylor Swift

Es scheint also so, als könnten Anhänger:innen der Gruppe aufatmen. Weitere Konzerte und Live-Auftritte wurden bisher nicht abgesagt, also scheint der Band weiterhin ein ereignisreiches Jahr bevorzustehen, so wie bisher geplant. Hayley Williams, Zac Farro und Taylor York begleiten Taylor Swift auf der „The Eras“-Europatour und sind dafür von Anfang Mai bis Ende August mit der Sängerin unterwegs. Eigene Gigs hat die Band bisher nicht für 2024 angekündigt.

Label-Vertrag führte bereits zu Spannungen

Wie es generell für Paramore weitergeht, jetzt, wo sie offiziell von Atlantic Records getrennt sind, ist noch nicht klar. Der 20-Jahres-Vertrag, den Williams 2003 alleine unterschrieb, hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unstimmigkeiten in der Band geführt, eben weil alle weiteren Mitglieder der Gruppe auf dem Papier nicht dabei waren. Obwohl sich besonders die damaligen Gründungsmitglieder Zac und Josh Farro übergangen fühlten und ersterer zeitweilig, letzter gänzlich, Paramore verließen, schienen sie in jüngster Vergangenheit wieder einen gemeinsamen Weg gefunden zu haben. Wenn sie jetzt Label-technisch einen Neuanfang einleiten können, bleibt zu hoffen, dass sie diesmal einen einfacheren Pfad wählen und damit positiv in die musikalische Zukunft gehen können.

Ihre aktuelle Platte THIS IS WHY erschien im Februar 2023. Hört hier in das Album rein: