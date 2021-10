Depeche Mode: Dave Gahan & Soulsavers kündigen neues Album IMPOSTER an

Dave Gahan, hier live mit Depeche Mode am 27. Januar 2018 in Mailand

Der Sänger und Frontmann von Depeche Mode, Dave Gahan, veröffentlicht zusammen mit seinem langjährigen musikalischen Partner Soulsavers (Rich Machin) ihr neues Album IMPOSTER. Das Album wird ab dem 12. November 2021 verfügbar sein, die erste Single „Metal Heart“ schon ab dem 8. Oktober 2021.

Mit zwölf „sorgfältig ausgewählten und neu interpretierten Songs“ sollen auf IMPOSTER verschiedenste Genres und Zeitabschnitte abgedeckt, gebündelt und neuinterpretiert werden. Darunter Stücke von unter anderem Bob Dylan, Charlie Chaplin, PJ Harvey, Mark Lanegan, Cat Power und Neil Young.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Es wäre jedoch verfehlt, ‚IMPOSTER‘ als ein Cover-Album zu bezeichnen. Vielmehr ist es eine Darstellung von Songs, die Dave Gahan & Soulsavers gehört, studiert, aufgesogen und zu neuem Leben erweckt haben. Alle Songs haben eine tiefe Bedeutung für Dave, was ‚Imposter‘ zu einem Spiegelbild seines Lebens macht – eine Geschichte, die von anderen erzählt wird, aber mit seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme.“

„Es gibt keinen einzigen Künstler auf der Platte, der mich nicht berührt hat“

„Wenn ich die Stimmen und Lieder anderer höre – und vor allem die Art, wie sie sie singen und die Worte interpretieren – fühle ich mich zu Hause“, erklärt Songwriter Dave Gahan, der mit seiner Band mehrfach mit Platin ausgezeichnet und bereits in die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ aufgenommen wurde.

„Ich identifiziere mich damit. Das tröstet mich mehr als alles andere. Es gibt keinen einzigen Künstler auf der Platte, der mich nicht berührt hat.“ Darüber hinaus fügt er hinzu: „Ich weiß, dass wir etwas Besonderes geschaffen haben, und ich hoffe, dass andere Leute das spüren und es sie auf eine kleine Reise mitnimmt – vor allem Leute, die Musik lieben und das schon seit Jahren.“

Als hätten sie die pandemische Richtung, die viele Musiker*innen notgedrungen während des Lockdowns einschlugen mussten kommen sehen, entstanden die Aufnahmen zu IMPOSTER im November 2019 in voller Besetzung. Denn ortsunabhängig hatten Dave Gahan & Soulsavers bereits vorher gearbeitet und sich Aufnahmen transatlantisch hin- und hergeschickt.

Nun traf man sich jedoch live im berühmten Shangri-La Recordings Studio in Malibu, Kalifornien als zehnköpfige Band, bevor das für eineinhalb Jahre nicht mehr möglich sein sollte. Dies habe nicht nur eine „intimere Zusammenarbeit“ ermöglicht, „sondern auch, dass Dave & Soulsavers die Atmosphäre wirklich aufsaugen und den Tracks einen anderen Geist einhauchen konnten.“

Auch IMPOSTER wurde in Zusammenarbeit von Rich Machin und Dave Gahan produziert. Es ist das dritte Album der Zusammenkunft, nach ANGELS & GHOSTS (2015) und ihrem Debüt THE LIGHT THE DEAD SEE (2012). Das Werk wird sowohl digital als auch in physischen Formaten erhältlich sein. Auch beim kürzlich erschienenen Tribute-Sampler THE METALLICA BLACKLIST ist Dave Gahan vertreten.

IMPOSTER-Tracklist