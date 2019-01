Video: Moses Schneider über Streaming und die Arbeit mit Dendemann

In seiner ausgiebigen Karriere hat Moses Schneider schon viel mitgemacht. Bei der Produktion von Alben mit den Beatsteaks, Tocotronic, Turbostaat oder AnnenMayKantereit stand er dabei vor so mancher Hürde, die es zu meistern galt. Technisch, zwischenmenschlich, künstlerisch. Im Bonus-Video zur Studio-Dokumentation RESONANCE erzählt er von den Herausforderungen, die das Dendemann-Album VOM VINTAGE VERWEHT mit sich brachte und dem Kompromiss zwischen der Aufnahme und der Komposition eines Songs.

Neben Moses Schneider berichtet der Brite Adam „Nolly“ Getgood, welche Verhaltensweisen im Studio besonders destruktiv sind. Er weiß, wovon er redet, immerhin gilt er als einer der gefragtesten Produzenten des zeitgenössischen Progressive-Rock und -Metal weltweit. Zu seinen Arbeiten gehören Alben mit den Genre-Giganten Devin Townsend, Periphery und Architects.

Ein Gefühl für den Song bekommen

Moritz Enders kommt im Bonus-Material von RESONANCE ebenfalls zu Wort. Er lässt den Zuschauer daran teilhaben, wie er einen Mix angeht, sobald die Spuren roh auf seinem Mischpult liegen. Und es sind nicht irgendwelche Mixe. Releases von Casper, Kraftklub, Thees Uhlmann sowie zahlreichen weiteren Künstlern und Bands wurden von Enders gemischt und produziert.

Kooperation

Darunter fällt auch das Album THE GRAND DELUSION von The Intersphere. MUSIKEXPRESS, ROLLING STONE und METAL HAMMER durften die Aufnahmen im Studio mit der Kamera begleiten. Christoph Hessler von The Intersphere gibt einen Einblick in die Sichtweise auf seine Texte und die Gedanken, die ihn während der Schaffensphase eines Albums beschäftigen.

Seht hier das Bonus-Video zu RESONANCE:

Die Studio-Dokumentation RESONANCE in voller Länge:

Dendemanns neues Album DA NICH FÜR! erscheint am 25. Januar 2019.