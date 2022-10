Dolce & Gabba: Wie Luis Dobbelgarten Luxus-Trash mit einer Prise Xtina kombiniert

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 21, in der Julia Friese erklärt, warum Geld auf dem Weg zum Trendthema ist.

Fünf Shows wollen die Briten um Alex Turner 2023 in Deutschland spielen. Ihr neues Album THE CAR erscheint bereits im Oktober. mehr…

Damit wären wir bei den aktuellen Jeansmoden. Sie setzen stark auf die Appeals von pre-loved (sprich: Denim ist schon getragen, aber gut erhalten) oder handmade distress (Denim ist neu, aber mit viel Aufwand so geschrottet und zerfranst, dass man denkt, Iggy Pop hätte die Hose seit 1977 nicht ausgezogen). Da gibt es zum Beispiel Luis Dobbelgarten aus Firmenich in der Eifel. Mit seinem Label No/Faith Studios erlebt der 22-jährige Designer gerade einen ziemlichen Hype, auch weil Stars wie Kylie Jenner bei ihm bestellen.

Ab welchem Zustand kann man Jeans tragen? Sobald die Knie durchgescheuert sind? Wenn das Indigoblau nach tausend Waschgängen endlich zum Rest einer Andeutung von Himmelblau geworden ist? Oder wenn die Risse im Schritt so oft geflickt sind, dass die Änderungsschneiderin schulterzuckend sagt, dass sie da jetzt wirklich nichts mehr retten kann? Manch einer fängt ab diesem Zerschlissenheitsgrad ja erst an, seine Jeans zu lieben! Kein anderer Stoff, außer vielleicht Leder, erzeugt solche Poesie aus Abnutzung, wobei den Gebrauchsspuren ja oft mit stone wash und anderen Zerstörmethoden (die ökologisch betrachtet die reinste Katastrophe sind) auf die Sprünge geholfen wird.

„Blastin on that ass“: Was Lizzo, Beyoncé & Taylor Swift gemeinsam haben