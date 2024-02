Grammys 2024: Christina Aguilera und Oprah Winfrey sind auch dabei

Auch Meryl Streep, Lenny Kravitz und Lionel Richie werden sich neben den Nominierten blicken lassen.

Die Spannung steigt, denn die 66. Grammy Awards stehen vor der Tür. Nicht nur die Nominierten für den renommierten Musikpreis nehmen an der Gala teil – auch andere Stars werden bei dem Event in Kalifornien vor Ort erwartet. Mit dabei sind laut Veranstalter:innen ebenfalls Größen wie Lenny Kravitz und Lionel Richie. Auch Sängerin Christina Aguilera, TV-Host Oprah Winfrey und Schauspielerin Meryl Streep werden die Bühne betreten, um kurze Moderationen zu übernehmen oder Preise zu verleihen.

Weitere Infos zur Show

Die meisten Nominierungen in diesem Jahr hat SZA (in neun Kategorien), gefolgt von Phoebe Bridgers, Serban Ghenea und Victoria Monét (mit jeweils sieben Nennungen). Danach kommen Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift (mit je sechs Chancen auf Trophäen).

Host des Abends ist – bereits zum vierten Mal – Trevor Noah. Live-Auftritte sind von Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Burna Boy, Luke Combs, Travis Scott, Joni Mitchell und Billy Joel eingeplant. Veranstaltungsort ist die Crypto.com-Arena in Los Angeles (bis 2021 als Staples Center bekannt).

Hier könnt ihr die Verleihung sehen

Die Grammys werden auch in diesem Jahr in Deutschland zu sehen sein. Die Übertragung der 66. Grammy Awards übernimmt hierzulande die Telekom – ab zwei Uhr morgens deutscher Zeit geht es los. Die Vergabe des wichtigsten Musikpreises der Welt findet am 05. Februar 2024 statt.

Die Telekom zeigt die Zeremonie live und exklusiv auf MagentaMusik sowie MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung). Eine Wiederholung gibt es auch: am 6. Februar um 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV. Anschließend steht die Preisverleihung in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik zum Streamen bereit.