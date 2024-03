„The Bear“-Star könnte bald Bruce Springsteen spielen

Jeremy Allen White ist Favorit für die Rolle Bruce Springsteens im „Nebraska“-Biopic.

Jeremy Allen White ist angeblich im Gespräch, in die Haut von Bruce Springsteen zu schlüpfen.

Geplant ist ein Film über die Entstehung seines Albums „Nebraska“, wie „Deadline“ berichtet.

Der Film mit dem Titel „Deliver Me From Nowhere“ soll unter Regie von Scott Cooper („Crazy Heart“) entwickelt werden. Springsteen sowie sein Manager Jon Landau werden an dem Projekt beteiligt sein. Der Film werde den Sänger bei der Entstehung des beliebten NEBRASKA-Albums begleiten, das Gestalt annahm, als Springsteen und die E Street Band gerade „Born In The USA“ aufnahmen. Die Geschichte basiert auf Warren Zanes‘ Buch „Deliver Me From Nowhere: Die Entstehung von Bruce Springsteens Nebraska“.

„The Bear“ und mehr

White steht auch für die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete „The Bear“ (läuft bei Disney+) vor der Kamera, in der er die Hauptrolle von Carmy Berzatto spielt und dafür sowohl letztes als auch dieses Jahr einen Golden Globe als „Bester Hauptdarsteller“ gewann. Zuvor war der gebürtige New Yorker auch für seinen Einsatz in der Dramedy „Shameless“ bekannt, in der er zehn Jahre lang die Rolle des Lip Gallagher spielte.

Ob der Schauspieler nun tatsächlich zu Springsteen wird, ist aber noch nicht offiziell bestätigt, da die Verhandlungen mit dem Mimen laut Brancheninsidern noch nicht begonnen haben.