Dr. Dre: Vorwürfe aus der eigenen Familie

Finanziell könnte es dem ehemaligen N.W.A-Mitglied und heutigen HipHop-Mogul Dr. Dre vermutlich kaum besser gehen. Privat und gesundheitlich sieht das Ganze zurzeit jedoch ganz anders aus.

Vor einigen Wochen wurden die Fans der HipHop-Ikone geschockt, als sich die Nachricht verbreitete, der Rapper sei mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Über seinen Instagram-Account meldete Dr. Dre sich öffentlich zu Wort:

„Thanks to my family, friends and fans for their interest and well wishes. I’m doing great and getting excellent care from my medical team”