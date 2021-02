Ed Sheeran gibt Hinweise auf ein neues Album

Ed Sheeran hat eine längere Auszeit genossen – dies wird sich bald jedoch ändern. Der britische Singer-Songwriter will aus seiner musikalischen Pause kommen und noch im Jahr 2021 ein neues Album veröffentlichen.

Diese indirekte Ankündigung machte er am Mittwoch (17. Februar) auf Instagram. So schrieb er: „Heute 30. Danke für all eure wunderbaren Nachrichten, ich fühle mich sehr geliebt. Momentan bin ich genauso gekleidet wie an meinem 3. Geburtstag und dabei, Colin, die Piratenraupe, zu verschlingen, armer Kerl.“

Seinen Post beendete er mit den Worten: „Ich werde später in diesem Jahr mit dem vierten Teil der Serie wieder online sein, bis dahin.“ Damit bezieht sich der Musiker auf seine drei vorherigen Solo-Alben, die er mit einem vierten zu ergänzen plant.

Sein Debütalbum + (PLUS) kam bereits im Jahr 2011 heraus. Darauf folgten X (MULTIPLY) im Jahr 2014 und ÷ (DIVIDE) im Jahr 2017. Sollte er „die elementaren mathematischen Operationen der Arithmetik vervollständig[en], ist es eine sichere Wette, dass er sein nächstes Werk – (MINUS) nennen wird“, berichtete „Billboard“.

Erst im Dezember vergangenen Jahres überraschte Sheeran seine Hörer*innen mit seiner neuen Single „Afterglow“. Zu dieser gestaltete er sogar das Cover selbst.

Ed Sheeran hat internationalen Erfolg

Ed Sheeran ist einer der international populärsten Solokünstler der heutigen Popkultur. So erreichten alle seine Alben in Großbritannien Platz eins. Auch in den „Billboard 200 Charts“ landete er mit drei Alben an der Spitze. Auch in Deutschland belegte der Sänger mit seinen X und ÷ die Nummer eins in den Album-Charts.

Sein aktuelles Feature-Album NO. 6 COLLABORATIONS PROJECT erreichte außerdem zum Release im Jahr 2019 den zweiten Platz der deutschen Album-Charts. Dieses ist unter anderem in Zusammenarbeit mit Eminem, Cardi B, Justin Bieber, Camila Cabello und Bruno Mars entstanden.

Des Weiteren verlieh die International Federation of the Phonographic Industry ihm den Preis für den „Global Recording Artist 2017“ für sein Album DIVIDE. Er war zusätzlich der erste Gewinner, der sowohl das meistverkaufte Album wie auch mit „Shape Of You“ die meistverkaufte Single des Jahres hatte. Der Song gehört bis dato mit mehr als 2,7 Milliarden Plays ebenfalls zum meistgestreamten Song auf der Streamingplattform Spotify.

Zudem hat Ed Sheeran im Jahr 2019 einen neuen Weltrekord der kommerziell erfolgreichsten Musiktournee aufgestellt und damit die irische Rockband U2 abgelöst.