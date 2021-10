Elton John wurde von Young Thugs Freestyle „einfach umgehauen“

Foto: YouTube-Screenshot: NPR Music/Young Thug: Tiny Desk (Home) Concert, Tom Kirk. All rights reserved.

Auch wenn Elton John, wie er selbst sagt, nicht weiß, wie ein Rap-Song entsteht, zeigte er sich von den Freestyle-Künsten von Young Thug so beeindruckt, dass er ihn sogar mit der Rap-Legende Eminem verglich.

In einem Interview mit „Billboard“ erzählte Elton John, dass er gerade an seinem Album THE LOCKDOWN SESSIONS arbeitete und darauf auch einen Song mit Nicki Minaj und Young Thug hat. Als er bei den Studioaufnahmen zu „Always Love You“ vorbeischaute, habe er Young Thugs Freestyle gehört, das ihn „einfach umgehauen“ habe.

„Ich meine, ich habe gesehen, wie Marshall [Mathers] es in Detroit gemacht hat, aber ich habe noch nie jemanden wie Thug gesehen, der so etwas macht.“

Am Ende habe er aber gehen müssen, weil er bemerkte, dass sich Young Thug durch seine Anwesenheit „etwas eingeschüchtert fühlte“ und John wollte, dass er sich entspannt. Es wäre ein erstaunlicher Moment in seinem musikalischen Leben gewesen, vor allem, weil er nicht wisse, wie ein Rap-Song entsteht: „Ich habe keine Ahnung, wie Rap-Platten zusammengestellt werden, und es ist faszinierend, das zu beobachten“, so John.

Der Song „Always Love You“ von Elton John und mit Nicki Minaj und Young Thug erscheint am 22. Oktober auf Johns Album THE LOCKDOWN SESSIONS.

Tipp von Elton John: „Sing mehr“

Young Thug traf das er erste Mal auf Elton John, nachdem er den Kult-Song „Rocket Man“ auf seinem Track „High“ gesamplet hat. Bei diesem Treffen gab John dem Rapper den Rat mehr zu singen: „Er wollte mich treffen und wir haben 40 Minuten lang geplaudert. Er sagte: ‚Was denkst du? Welchen Rat würdest du mir geben?‘ Ich sagte: ‚Hast du im Chor gesungen?‘ Und er sagte: ‚Ja, natürlich habe ich im Chor gesungen. Gospelchor. Ich sagte: Sing mehr. Nicht nur rappen, sondern mehr singen, denn die Mischung aus Rap und Musikalität und Melodie ist das, was den Rap wirklich erfolgreich macht.‘ Und das tut er jetzt.“

Young Thugs aktuelles Album SO MUCH FUN schoss in den USA auf Platz 1 der Charts und erhielt Platin-Status. Der Song „Havana“ mit Camilia Cabelo erlangte gerade die Diamant-Auszeichnung.