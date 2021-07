Young Thug kündigt sein neues Album PUNK mit ersten Hörproben an

Seit seiner 2019 veröffentlichten Solo-Platte SO MUCH FUN releaste Young Thug zwei Alben, für die der US-Rapper jeweils mit Chris Brown und Gunna zusammenarbeitete. Seitdem warteten die Fans gespannt auf sein nächstes Solo-Projekt. Nun kündigte der 29-Jährige im Rahmen des neuen „Tiny Desk Concerts“ Albumtitel und Veröffentlichungsdatum an. Dabei gab er auch eine Hörprobe in neue Tracks, die auf dem neuen Album zu erwarten sind.

Rap trifft auf Punk

Young Thug nutzte die Gelegenheit, um vier neue Werke seines kommenden Albums PUNK vorzustellen. Bereits durch seinen Opener „Die Slow“ startete der US-Rapper seinen Auftritt mit einem neuen Lied. Anschließend performte Thugger „Droppin Jewels“; „Hate The Game“ und „Tick Tock“, die passend zum Albumtitel durch den Gitarren- und Schlagzeugeinsatz eine punkige Note erhielten. Nach seinem ersten Track kam Travis Barker, der Schlagzeuger der Band Blink-182 dazu, um Young Thug musikalisch zu begleiten. Dabei zeigte der Rapper aus Atlanta bei seinem Auftritt, dass auf seiner neuen Platte eine Kombination aus Rap und Punk zu erwarten sei. Auch NPR Music schrieb dazu in der Beschreibung des Videos:

Mit seinem kommenden Album PUNK watet er nicht nur durch die Gewässer des Punk – Thug nutzt sein Tiny-Desk-Debüt, um seine nächste Ära einzuläuten, eine Ära, die für „Authentizität, Bewusstsein und allgemeine Reinheit“ stehen soll. Die Reime des Grammy-Preisträgers, der Songs seines lange angekündigten Albums (das am 15. Oktober erscheint) vorstellt, gleiten sanft dahin, egal wie rau die Musik ist, und nehmen die Fans mit auf eine Reise voller Energie und Emotionen.

Damit wird klar, dass nicht nur melodisch etwas Neues auf die Fans zukommen wird. Auch textlich kann man Tiefgründigkeit erwarten. Young Thug beendete das Konzert mit seinem Hit „Ski“ aus dem im April veröffentlichten Album SLIME LANGUAGE 2, für das der Rapper mit Gunna zusammenarbeitete. Im Anschluss drehte sich der US-Rapper mit dem Rücken zur Kamera und zeigte durch die Aufschrift seines Shirts, dass PUNK am 15. Oktober 2021 releast wird.

SLIME LANGUAGE 2 war die Weiterführung von Young Thugs Platte SLIME LANGUAGE, die 2018 erschien. Das zweite Album der Reihe enthält 23 Songs und namhafte Gastbeiträge von Acts wie Drake, Future, Travis Scott und Big Sean.