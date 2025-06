Shane Hawkins spielt live den Lieblingssong seines Vaters Taylor Hawkins

Seit dem Tod von Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins wurde der Song „Aurora“ immer wieder als dessen Lieblingsstück bezeichnet – besonders, weil Frontmann Dave Grohl diesen Song auf der Tournee nach Taylors Tod regelmäßig widmete. Doch nun sorgt sein Sohn Shane Hawkins für eine überraschende Klarstellung: Der wahre Lieblingssong seines Vaters zum Spielen sei nicht „Aurora“, sondern „Low“ vom 2002er-Album ONE BY ONE gewesen.

Diese Enthüllung machte Shane bei einer Schlagzeug-Clinic in der „Dead Famous“-Bar in England. „Die Leute sagen, ‚Aurora‘ war sein Favorit, aber das ist eine Lüge“, sagte der 18-jährige Drummer via „Rolling Stone“ vor versammeltem Publikum. Shane offenbart weiter, sein Vater habe „Low“ deutlich bevorzugt – obwohl dieser selten Teil der Setlists war.

Foo-Fighters „Low“: Zu komplex für die Bühne?

Warum wurde der Song so selten live gespielt, wenn er doch Taylors Lieblingsstück war? Shane vermutet, dass die technische Schwierigkeit von „Low“ der Grund dafür war. „Dave hat ihn [Taylor] den Song mitspielen lassen, aber es ist ein verdammt schweres Ding für sie“, so Shane Hawkins via „Rolling Stone“.

Im Anschluss an seine Worte setzte sich Shane selbst ans Schlagzeug – und legte eine wuchtige Performance von „Low“ hin, die teils in einem TikTok zu sehen ist.

Shane auf den Spuren seines Vaters

Bekannt wurde Shane Hawkins für viele durch seinen bewegenden Auftritt bei den Tribute-Konzerten zu Ehren seines Vaters, wo er mit den Foo Fighters die Bühne teilte. Seither scheint der junge Musiker konsequent den Weg seines Vaters weiterzugehen.

Im Sommer 2025 wird der junge Hawkins als Schlagzeuger mit Chevy Metal, der alten Coverband von Taylor Hawkins, durch die USA touren. Der Auftakt ist am 19. Juli in Denver geplant. Auf Instagram fallen die Kommentare zu seinen Auftritten durchweg positiv aus: „Es ist großartig zu sehen, wie die Musik-Community ihn vollständig unter ihre Fittiche genommen hat. Taylor wäre unbeschreiblich stolz.“ Ein weiterer schreibt: „Er spielt mit einer der Lieblingsbands seines Vaters. Was für ein Moment.“

Wird Shane neuer Foo-Fighters-Drummer?

Neben seiner Tour mit Chevy Metal reißen auch die Gerüchte um eine mögliche Zukunft bei den Foo Fighters nicht ab. Nachdem sich die Band überraschend von Josh Freese getrennt hat, gilt Shane Hawkins als möglicher Kandidat für den vakanten Posten am Schlagzeug. Offiziell hat die Band jedoch bislang noch keinen Nachfolger bekannt gegeben.