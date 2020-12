Große Werkschau: Tocotronic kommen 2021 auf Tour

Ursprünglich wollten Tocotronic 2020 zwei exklusive Konzerte unter dem Motto „Let There Be Tocotronic“ in Hamburg und in Potsdam geben. Ihr bisheriges Werk gemeinsam mit ihren Fans Revue passieren zu lassen – dass hatten die Musiker im Sinn. Und dann kam ihnen, wie zig anderen Künstler*innen in diesem Jahr, das Coronavirus in die Quere. Doch statt die Termine einfach zu streichen, vervielfacht die Band nun die Anzahl der Gigs fürs nächste Jahr erheblich.

Tocotronic kündigen für 2021 eine Tour an, die sie auch in acht deutsche Städte bringt, darunter Rostock, Zwickau und Potsdam. Präsentiert wird das Ganze von Musikexpress und Rolling Stone. Tickets gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen und hier könnt Ihr auch welche shoppen.

„Let There Be Tocotronic“ – Tourtermine für 2021 im Überblick:

26.05.2021 Rostock, Iga Park

28.05.2021 Mannheim, Rhein Neckar Zeltfestival

22.07.2021 Kassel, Kulturzeit

23.07.2021 Magdeburg, Seebühne

24.07.2021 Zwickau, Schloss Planitz

13.08.2021 Hamburg, Stadtpark Open Air

14.08.2021 Potsdam, Waschhaus Open Air

20.08.2021 Trier, Arena Vorplatz

11.09.2021 A-Wien, Arena Open Air

12.09.2021 A-Wien, Arena Open Air

Via Instagram berichtete die Gruppe noch einmal, dass es sich bei den Gigs um Werkschauen handeln wird. Was das genau heißt? „In Hamburg, Rostock, Mannheim, Kassel, Magdeburg, Zwickau, Trier und am ersten Abend in Wien werden wir unter dem Namen THE HAMBURG YEARS ausschließlich Songs aus unserer Hamburger Zeit von 1993 bis einschließlich 2003 performen“, so Tocotronic zur Erklärung. In Potsdam und bei der zweiten Show in Wien wollen sie sich unter dem Namen THE BERLIN YEARS der Phase 2 der Band von 2004 bis in die Gegenwart widmen.

Aber auch 2020 war für Tocotronic alles andere als ein Tiefpunkt: Sie feierten 27 Jahre Bandgeschichte und beschenkten ihre Fans zuletzt mit einer umfassenden Kollektion ihrer ikonischsten Songs – Notizen der Band, Fotos und Raritäten inklusive. Von ihrem ersten Song „Drüben auf dem Hügel“ aus dem Jahr 1994 bis zu dem im Frühjahr 2020 erschienenen Lied „Hoffnung“ finden sich auf der Sammlung mit dem Titel SAG ALLES AB die wichtigsten Stationen der Band.