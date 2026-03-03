Harry Styles: Wo eröffnet der Pop-Up-Store in Berlin?

Harry Styles bringt seinen Pop-Up-Store in die Hauptstadt – pünktlich zum Release von „Kiss all the Time, Disco Occasionally“. Was Fans dort erwartet, lest ihr hier.

Bald ist es soweit. Das Warten Tausender Fans weltweit auf neue Musik des britischen Pop-Sängers Harry Styles wird ein Ende haben. Am 6. März 2026 erscheint sein neues Album „Kiss all the Time, Disco Occasionally“. Doch es bleibt nicht nur bei der Platte: Anhänger:innen können sich zudem auf weitere Aktionen rund um die Neuerscheinung freuen.

So wird es beispielsweise einen Pop-Up-Store in Berlin geben. Hier gibt es die wichtigen Infos auf einen Blick.

Pop-Up-Store zeitgleich zum Album-Release

Am 22. Januar 2026 bekamen Fans bereits einen ersten Vorgeschmack auf das anstehende Album: Mit „Aperture“ wurde der erste Song der LP veröffentlicht. Nun ist klar: Das war es noch nicht. Der 32-jährige Sänger hat noch weitere Highlights für Neugierige parat. So wird am Release-Tag des neuen Albums auch ein Harry-Styles-Pop-Up-Store in Berlin eröffnen. Dasselbe ist für weitere Metropolen wie London, New York oder auch Amsterdam geplant.

Dies wurde über Instagram angekündigt. Wo genau sich der Store befinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. In der Ankündigung hieß es lediglich, dass weitere Details folgen würden. Was genau verkauft werden wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt – es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um Merchandise und Accessoires handeln wird.

Pop-Up-Store in Berlin Mitte?

Schon lange ist offiziell, dass Harry Styles großer Freund der deutschen Hauptstadt ist. So soll er sich sogar eine Immobilie in Berlin zugelegt haben, wurde mit Zoë Kravitz vor und in dem berühmten Techno-Club Berghain gesichtet und soll in jüngerer Vergangenheit einen Großteil seiner Zeit in Berlin verbracht haben.

Auf Instagram kursierten immer wieder Gerüchte über Sichtungen des Pop-Stars und über angebliche Lieblingsorte, die dieser häufig besucht haben soll. Wie beispielsweise das Soho House waren die meisten dieser Orte in Berlin Mitte. Die Frage liegt also nahe, ob auch der Pop-Up-Store im Berliner Bezirk Mitte eröffnen wird. Sollte dies der Fall sein, dürfte das Aufkommen an Harry-Styles-Fans rund um den Rosenthaler Platz oder der Torstraße ab Freitag keine Grenzen mehr kennen.

Weitere Highlights rund um das neue Album

Fans sollten allerdings weiterhin genau verfolgen, was sonst noch zum neuen Album ansteht. Es wird nämlich nicht nur Pop-Up-Stores geben, sondern auch ein komplettes Netflix-Feature, in welchem der Sänger sein neues Album performen wird. Am 6. März 2026, also genau am Release-Tag, wird Harry Styles „Kiss all the Time, Disco Occasionally“ zum ersten Mal vor großem Publikum in Manchester performen. Das Konzert wird dann zwei Tage später am Sonntag, dem 08. März 2026, auf Netflix zu sehen sein.

Für alle, die keines der begehrten Tickets für die anstehende „Together, Together“-Tour ergattern konnten, wird so zumindest auf dem Streaming-Dienst ein Harry-Styles-Konzerterlebnis bereitstehen.