Lofi-HipHop-Produzent L.Dre veröffentlicht ein Album mit der Deutschen Grammophon

Der kalifornische Lofi-HipHop-Produzent L.Dre veröffentlicht am 3. März 2023 sein neues Album LOFI SYMPHONY. Es ist in Zusammenarbeit mit dem Klassik-Label Deutsche Grammophon entstanden, einer Tochtergesellschaft der Universal Music Group.

Die zwölf Tracks samplen Stücke klassischer Musik, auf den bereits veröffentlichten „Under The Moon“ und „Moonlight Sonata“ Debussy und Beethoven. Auch bei Werken von Bach, Ravel, Satie und Vivaldi nimmt der Produzent Anleihen. Die Deutsche Grammophon hat ihm dafür ihre Sammlung zu Verfügung gestellt.

Das Genre Lofi HipHop

L.Dre gibt einem Genre ein Gesicht, in dem Künstler*innen eher anonym sind: Lofi HipHop. Wichtigste Instanz seiner Entwicklung waren und sind YouTube-Radios, besonders das seit 2017 fast ohne Unterbrechung vom französische Kanal „Lofi Girl“ betriebene. Der ausgestrahlte 24/7-Livestream mit dem Titel „lofi hip hop radio – beats to relax/study to“ ist ein kulturelles Phänomen mit inzwischen über elf Millionen Follower*innen. Das ganze Selbstverständnis dieses Mikrogenres offenbart sich schon auf den ersten Blick. Eingängig, zurückgelehnt, friedfertig: Musik zum Relaxen. Weil es sich um Hintergrundmusik handelt und die meisten Tracks ineinanderfließen, gibt es auch kaum große Namen in der Szene.

Der Künstler

Als L.Dre 2018 sein Studium an der „Los Angeles Recording School“, einem privaten College für Musikproduktion, beendete, war das inmitten des großen Hypes um das Genre. In diese Zeit fällt auch die Veröffentlichung seines ersten Albums AUTUMN HUES. Das Genre selbst ist natürlich älter. Künstler wie J.Dilla und Madlib werden immer wieder als frühe Einflüsse und Vorreiter einer Art HipHop zu produzieren genannt, die persönlicher und weniger aufdringlich sein wollte. L.Dre nennt auch den Produzenten Kaytranada als Inspiration.

Er hat bereits einige erfolgreiche Songs produziert und mehrere Alben veröffentlicht. Auf Spotify hat er über 750.000 monatliche Hörer*innen. Besonders über seinen YouTube-Kanal jedoch hat er eine Menge treuer Fans gewonnen. Dort veröffentlicht er mehrmals monatlich Videos, in denen er für rund 360.000 Abonnent*innen seine Arbeit erklärt, Tricks verrät und den Alltag als Produzent beschreibt.

„Lo-Fi“

„Lo-Fi“ ist die Bezeichnung für einen bestimmten Sound, bei dem Imperfektionen in der Produktion zum Design gehören und der sich explizit auf DIY-Ansätze beruft sowie auf altes Equipment und ungewöhnliche Samples. Es wirkt logisch, dass HipHop zu einem der größten Genres wurde, das sich dieses Label angeeignet hat. Die Begründung liegt in seiner Affinität zum Samplen und der Dominanz am Streaming-Markt zu einem Zeitpunkt mit leicht zugänglicher Produktionssoftware und großem Potential Musik in Eigenregie zu veröffentlichen.

Das Samplen klassischer Musik ist, trotz schier endloser Playlisten, ein interessanter, unverbrauchter Produktionsansatz. LOFI SYMPHONY verspricht, den bekannten Sound mit noch altbekannteren Versatzstücken auszubauen. Das steigert auch den Wiedererkennungswert der Stücke.