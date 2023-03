Oscars 2023: Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ mehrfach ausgezeichnet

Deutschland darf sich gleich über mehrere Oscars freuen: Der Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger ging bei der Oscar-Verleihung am 12. März 2023 mit neun Nominierungen als einer der Favoriten ins Rennen — und enttäuschte nicht. Empfehlung der Redaktion

„Im Westen nichts Neues“ (englischer Titel: „All Quiet on the Western Front“) wurde bei der Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles unter anderem mit dem Oscar für den besten internationalen Film ausgezeichnet.

The Oscar for Best International Film will be on a one-way flight to Germany 🇩🇪. Congratulations to the @allquietmovie team! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/zBVBeRdtD0

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023