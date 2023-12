„Helene Fischer Show“: Fischer und Shirin David lösen Wetteinsatz ein

Fischer und David sangen nicht nur gemeinsam, sondern richteten auch Worte an Thomas Gottschalk.

Nach drei Jahren Pause lud Helene Fischer 2023 wieder zur „Helene Fischer Show“, die am 25. Dezember ausgestrahlt wurde. Natürlich stand auch ein Duett mit Shirin David auf dem Programm.

Fischer und David feierten mit der Neuauflage des Fischer-Hits „Atemlos durch die Nacht“ 2023 große Erfolge in den Charts. Nach der gemeinsamen Performance lösten die beiden Musikerinnen dann auch noch ein Wettversprechen ein.

Hier gibt es die gemeinsame Performance zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was es mit der Ansage „Ist der Hahn verschnupft“ auf sich hatte

„Wir haben Ende November unsere ‚Atemlos‘-Premiere gemeinsam in der ‚Wetten, dass..?‘-Sendung gefeiert. Das letzte Mal, dass Thomas Gottschalk moderiert hat“, erklärte Fischer nach dem Duett.. „Schade, dass der Alte es nicht mehr macht – also ich seh ihn ja von Zeit zu Zeit ja gern“, so der Schlagerstar weiter. Dann übernahm David und wurde etwas kryptischer: „Ist der Hahn verschnupft und heiser, kräht er morgens etwas leiser.“

Fischer klärte auf: „Uns wurde aufgetragen, drei Sätze in meiner Show unterzubringen. Damit erfüllt, lieber Thomas.“

Shirin David vs. Thomas Gottschalk

Fischer und David waren am 25. November 2023 zu Gast bei Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass ..?“-Sendung. Dabei war es zum Couchzoff zwischen dem Moderator und David gekommen. Gottschalk hatte einige Kommentare in Richtung David fallen lassen, die von vielen als misogyn und gestrig angesehen wurden – etwa, dass man es ihr gar nicht ansehen würde, ein Opern-Fan und Feministin zu sein. „Warum denn nicht … weil ich gut aussehe?“, antwortete David. „Ich möchte nur sagen, als Feministin können wir gut aussehen, wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus“, so die 28-Jährige.