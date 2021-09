Infos zum Vorverkauf: So kommt ihr an Karten für Ed Sheeran

Foto: Redferns, Didier Messens. All rights reserved.

Der Ticket-Anbieter Eventim gibt wichtige Information zum Vorverkaufstart der „+ – = ÷ x“-Tour von Ed Sheeran. Dieser startet am Samstag, den 25. September um elf Uhr. Da eine extrem hohe Nachfrage erwartet wird, wollen wir hier einmal die wichtigsten Tipps und Tricks zusammenfassen, die euch beim Ergattern von Konzerttickets helfen können.

First things first: In welchen deutschen Städten ist der britische Singer-Songwriter zu sehen?

Gelsenkirchen, Veltins-Arena (07.07.2022)

München, Olympiastadion (10.09.2022)

Frankfurt, Deutsche Bank Park (23.09.2022)

NEU: Der „Eventim.Pass“

Laut Angaben des Ticket-Vertriebs Eventim wird beim Vorverkauf der Ed-Sheeran-Tour für 2022 erstmals der sogenannte „Eventim.Pass“ zum Einsatz kommen. Damit sollen Fans ihre Tickets rein digital verwalten können. Für den Bestellvorgang sei die Angabe einer Handynummer zwingend notwendig. Die Tickets werden schließlich an die Eventim-App übermittelt – beim Einlass in die Veranstaltungshalle muss diese dann vorgezeigt werden. Beim Ticketkauf ist die App noch nicht nötig, jedoch ist die App spätestens beim Konzert selbst unverzichtbar. Eine andere Möglichkeit, sein Ticket vorzuzeigen, gebe es laut Vertriebsfirma nicht.

Personalisierung

Wie bereits von anderen Veranstaltungen gewohnt, werden die Tickets auch bei der „+ – = ÷ x“-Tour personalisiert sein. Käufer*innen müssen im Zweifel ihre Identität beim Einlass nachweisen. Dies soll das Re-Selling verhindern – eine Methode, bei der man viele Tickets zu begehrten Veranstaltungen kauft, nur um kurz darauf bei anderen Plattformen einen höheren Preis dafür zu verlangen. Für Käufer*innen von mehreren Tickets gilt noch: Begleitende Personen bekommen nur gemeinsam mit dem*der Käufer*in Zutritt zur Veranstaltung.

Zusätzliche Tipps

Meldet euch gegebenenfalls für den Newsletter des Vertriebs eurer Wahl an, um nichts zu verpassen

Bereits vor Vorverkaufsstart ein Konto einrichten und einloggen

Habt eure Zahlungsdaten parat

Bei einer App-Nutzung solltet ihr noch die aktuellste Version installieren

Die Anzahl der Tickets ist pro Ticketkäufer*in auf maximal sechs (6) pro Show beschränkt

Nach Start des Vorverkaufs lohnt es sich dranzubleiben, da immer wieder Tickets aus abgelaufenen Reservierungen zurückkommen können. Auch wenn zunächst die Meldung erscheint, dass alle Tickets weg sind.

Je mehr Browser-Tabs oder -Fenster geöffnet sind, desto größer ist die Gefahr, dass die Tickets aus dem Warenkorb geschmissen werden. Das gilt auch bei der gleichzeitigen Nutzung verschiedener Browser

Für Rollstuhlfahrer/Schwerbehinderte gibt es eine eigene Bestell-Hotline: 01806 – 856 653 sowie die Möglichkeit, sich über die Mailadresse barrierefrei@fkpscorpio.com mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen. Bei der Nutzung der Hotline können unter Umständen Kosten entstehen

Außerdem meldet der Veranstalter:

„Um zu verhindern, dass Fans beim Kauf von Tickets für die Konzerte von Ed Sheeran übervorteilt werden, gehen der Künstler und sein Team in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter FKP Scorpio auch diesmal streng gegen den sogenannten Ticketzweitmarkt und all jene vor, die inoffizielle Ticketing-Seiten nutzen: Für die Konzerte dieser Tournee wird eine extra entwickelte mobile, digitale Ticketing-Technologie genutzt, die entsprechende Sicherheitsvorkehrungen enthält, um sicherzustellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen und um zu verhindern, dass inoffizielle Zweitmarkt-Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer in der Lage sind, Tickets zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen und die Fans abzuzocken.

Um den Kauf legitimer Tickets zu erleichtern, sind die Fans aufgefordert, sich vor dem Verkauf bei Eventim zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen. Fans mit Tickets, denen es nicht wie geplant möglich ist, das jeweilige Konzert zu besuchen, können ihre Tickets zu dem Preis, den sie bezahlt haben, zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr, an andere Fans über fanSALE, die offizielle Von-Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsplattform von Eventim, verkaufen.

Die Veranstalter bitten alle Kunden dringend, nur die offizielle Eventim.de-Ticketwebsite zu nutzen und weisen darauf hin, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist.

Wie bei früheren Ed-Sheeran-Tourneen werden die Veranstalter die Verkaufstransaktionen überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Ed-Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden möglicherweise storniert.

Eine Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) gibt es auch unter Edsheeran.com, fkpscorpio.com und eventim.de.