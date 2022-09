Internationale Features: Lucianos Album MAJESTIC erscheint mit prominenter Gästeliste

Luciano hat am 30. September sein Album MAJESTIC veröffentlicht und schlägt damit große Wellen: Der Rapper versammelt auf dem Album ganze elf Feature-Gäste auf insgesamt 20 Songs.

Die Aufmerksamkeit von Nicki Minaj und 50 Cent erregt: Minaj gab der US-Rapperin Bia ein Shoutout für ihren Part auf Lucianos Song „Bamba“. Damit gelang es ihr nämlich, das größte Debüt für eine weibliche Rapperin in den Spotify-Charts des Tages.

Luciano’s ‘BAMBA’ feat. @BIABIA and @OfficialAitch earns the biggest debut for a female rapper on today’s global @Spotify chart at #61 with over 1.5 MILLION streams. pic.twitter.com/qen5mmdTwB

— Updates on BIA (@UpdatesOnBIA) September 24, 2022