Jack Harlow und Pete Davidson erklären in neuer Eminem-Parodie was NFT ist

Wer sich immer noch nicht sicher ist, was Non-fungible-Tokens oder NFTs sind, könnte bei „Satuday Night Live“ eine Antwort finden. Dort wurde den Zuschauer*innen nämlich auf ziemlich schmeichelhafte Art erläutert, worum es bei NFT überhaupt geht.

In dem besagten Sketch spricht die amerikanische Schauspielerin Kate McKinnon vor einer Wirtschaftsklasse der Universität, als ein Student sie fragt, was ein NFT ist. Was folgt, ist ein von Eminems „Without Me“ inspirierter Rap, dargestellt von Pete Davidson als Batmans Handlanger Robin, Chris Redd als Morpheus aus der „The Matrix“-Serie und dem musikalischen Gast Jack Harlow als Hausmeister.

Jack Harlow ist auch derjenige, der schließlich die passende Antwort zu der so schwer zu beantwortenden Frage stellt: „Non-fungible means that it’s unique, there can only be one – like you or me.“

Im weiteren Verlauf geht der „What´s poppin“-Rapper noch genauer auf die Einzelheiten von NFT ein und erklärt der Wirtschaftsklasse das Prinzip von Blockchains und digitalen Transaktionen.

what the hell’s an NFT pic.twitter.com/BcFylopM63 — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 28, 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass Pete Davidson sich an Eminems Musik bedient. Bereits Weihnachten vergangenen Jahres nutzte Davidson Shadys Klassiker „Stan“, um den Hype um die damals erschiene PS5-Konsole zu verdeutlichen.

NFT wird immer mehr zu einem gefragten Weg, Kunst digital zu vermarkten. Die deutschen Newcomer-Rapper Yung Kaffa & Kücük Efendi haben erst vor Kurzem ein Bild von sich zum Verkauf bereitgestellt, auf dem man ihre bisher unbekannten Gesichter zu sehen bekommen kann. Kostenpunkt: rund 12 Millionen Dollar. Azelia Banks versuchte es bereits mit einem Audio-Sextape, das für 270 Millionen Dollar den Besitzer wechseln sollte. Bisher wurde jedoch keines der Angebote wahrgenommen.