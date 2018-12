Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Stefanie Schermann

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Praktikantin Stefanie Schermann

„Virtue“ von The Voidz auf AMAZON.DE kaufen

„Transangelic Exodus“ von Ezra Furman auf AMAZON.DE kaufen

„Diagrams“ von Paul Smith auf AMAZON.DE kaufen

„Tranquility Base Hotel & Casino“ von Arctic Monkeys bei AMAZON.DE kaufen

„TELL ME HOW YOU REALLY FEEL“ von Courtney Barnett bei AMAZON.DE kaufen

„Goat Girl“ von Goat Girl bei AMAZON.DE kaufen

ONLY WATER von Hutch Harris kann man über BANDCAMP kaufen.

„WHAM! BANG! POW! LET’S ROCK OUT“ von Art Brut bei AMAZON.DE kaufen

„Der Nino aus Wien“ von Der Nino auf Wien bei AMAZON.DE kaufen

„The NOW NOW“ von Gorillaz bei AMAZON.DE kaufen

11. Lump – LUMP

12. Element of Crime – SCHAFE, MONSTER UND MÄUSE

13. Black Rebel Motorcycle Club – WRONG CREATURES

14. Black Box Revelation – TATTOOED SMILES

15. The Shins – THE WORM’S HEART

16. Miles Kane – COUP DE GRACE

17. The Smashing Pumpkins – SHINY AND OH SO BRIGHT (Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.)

18. Franz Ferdinand – ALWAYS ASCENDING

19. Jack White – BOARDING HOUSE REACH

20. Car Seat Headrest – TWIN FANTASY (FACE TO FACE)

