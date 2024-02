K.I.Z werden ihr Frauentagskonzert im Pariser Bataclan spielen

Das Frauentagskonzert gehört seit 2011 zum festen Repertoire von K.I.Z. Männer erhalten zu diesem Anlass keinen Zutritt. Dazugekommen sind auch spezielle Frauenkonzerte, die nach dem gleichen Motto ablaufen. Seitdem gab es eine „Nur für Frauen“-Tour und Auftritte, zu denen männliche Fans nur durften, wenn sie sich als Frauen verkleidet hatten.

Doch für 2024 hat sich die Rap-Crew was Neues ausgedacht: Die Jungs verlassen den deutschsprachigen Boden und reisen in die Stadt der Liebe. In Paris wollen K.I.Z ihre weiblichen Fans mit den Worten „Frühling in Paris – mit deiner Lieblingsband“ erobern.

Weltfrauentagskonzert in der Stadt der Liebe

Am 8. März 2024, dem Internationalen Frauentag, können ausschließlich Frauen (und das machen sie unter ihrem Post noch mal deutlich) im Bataclan in Paris unter anderem neue Songs hören. So schreiben sie unter dem Ankündigungsbeitrag: „Eine Revue der Gefühle, Chansons so kraftvoll und ergreifend wie ein brennender Schmetterling. L’amour. Es wird intim, es wird romantisch.“ Tickets sind „Réservé aux femmes“ auf der Website des Bataclan für 46 Euro erhältlich.